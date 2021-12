Marché de la plate-forme d’expérience de contenu 2021 Taille, part, tendances, segmentation et prévisions jusqu’en 2028

La plate-forme d’expérience de contenu permet aux organisations de créer des expériences personnalisées pour l’engagement du public cible. La plate-forme d’expérience de contenu offre une organisation et une centralisation des actifs marketing via la catégorisation et le balisage en fonction des cas d’utilisation ou du public, ce qui permet aux entreprises de générer des résultats commerciaux spécifiques.

Le marché des plates-formes d’expérience de contenu connaît une croissance significative en raison de l’importance croissante de la création de contenu organisé pour améliorer l’engagement du public. Cependant, le manque de sensibilisation entrave la croissance du marché. Pendant ce temps, l’utilisation croissante du marketing numérique dans divers secteurs verticaux est susceptible de générer de nombreuses opportunités de croissance pour les acteurs du marché des plates-formes d’expérience de contenu.

Les principales sociétés présentées dans cette étude de recherche sont : ON24, Inc., Uberflip, PathFactory., PAPERFLITE, Tiled, Hushly, Zoomforth, Syndigo LLC, Arc XP, Showpad

Segmentation du marché :

Le marché mondial de la plate-forme d’expérience de contenu est segmenté en fonction du déploiement et de la taille de l’organisation. Sur la base du déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est constitué des PME et des grandes entreprises.

Perspectives régionales :

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des plates-formes d’expérience de contenu en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2017 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de la plate-forme d’expérience de contenu de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que les tendances actuelles et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la plate-forme d’expérience de contenu du côté de la demande et de l’offre et évalue davantage la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des plates-formes d’expérience de contenu dans ces régions.

