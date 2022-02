Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile : connaître la technologie qui explose en popularité

Les applications de contrôle d’accès mobiles offrent aux utilisateurs un accès sécurisé aux pièces, aux bâtiments et à différentes zones via le contrôle d’accès mobile, en cliquant sur un bouton sur leurs appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, et les appareils portables. La pénétration croissante des smartphones, la mise en œuvre de l’Internet des objets (IoT) et les préoccupations croissantes liées à la sécurité et à la confidentialité stimulent l’adoption de solutions de contrôle d’accès mobiles. La prise de conscience croissante des consommateurs concernant les avantages des solutions de sécurité avancées devrait influencer positivement la demande dans le monde entier. Les différentes technologies utilisées dans les plates-formes de contrôle d’accès mobiles sont Bluetooth et Near Field Communications (NFC). L’utilisation d’applications et de technologies sans contact, telles que Bluetooth et NFC, ne cesse d’augmenter à travers le monde. Les entreprises se préoccupent progressivement de la sécurité et de la protection de leur environnement physique. Ainsi, divers bâtiments commerciaux et constructeurs automobiles sont fortement engagés dans la mise en œuvre de telles technologies dans leurs systèmes.

Le marché des plates-formes de contrôle d’accès mobile devrait passer de 175,57 millions de dollars américains en 2021 à 782,01 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché des plates-formes de contrôle d’accès mobiles devrait croître à un TCAC de 27,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2027.

Fournisseur Paysage

BlueID, Brivo Systems LLC, Kisi Inc., Nok?, Inc., Openpath, Inc., Proxy Inc., Remotelock, Salto System, Unikey Technologies Inc., YPTOKEY

Plateforme de contrôle d'accès mobile Aperçu du marché



Le besoin croissant de la

technologie IoT des systèmes de sécurité connectés augmente rapidement et devrait comprendre 18 milliards d’appareils connectés d’ici 2022 dans le monde. Il vient dans un large éventail d’écosystèmes différents, avec de nombreuses exigences et capacités. Plusieurs fabricants ont adopté l’IoT et le désir d’une sécurité innovante pour offrir aux consommateurs la sécurité avancée pour un utilisateur autorisé et invité. Plusieurs entreprises introduisent des systèmes qui offrent des systèmes de sécurité améliorés afin d’intégrer l’IoT dans l’environnement global de sécurité de la maison intelligente. Les serrures intelligentes exploitent des capteurs basés sur l’IoT afin d’exécuter des dispositifs d’entrée sans clé, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux portes à distance via un smartphone.

Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – par technologie

NFC

Bluetooth

Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – par application

Commercial Des bureaux Autres

Automobile

Autres

L’analyse régionale du marché mondial de la plate-forme de contrôle d’accès mobile est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde. Considérant que, en raison de la hausse no. des activités de recherche dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon, la région Asie-Pacifique devrait également afficher un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027.

Table des matières

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché de la plate

-forme de contrôle d’accès mobile 5. Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – Dynamique clé du marché

6. Aperçu mondial du marché de la plate

-forme de contrôle d’accès mobile 7. Analyse du marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – Par technologie

8. Analyse du marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – Par application

9. Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – Analyse géographique

10. Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

de la plate-forme de contrôle d’accès mobile 11. Marché mondial de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – Paysage de l’industrie

12. Profils d’entreprise

13. Annexe

