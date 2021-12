Marché de la physiothérapie Projections et opportunités futures enregistrées pour la période jusqu’en 2025

Le rapport Marché de la physiothérapie est une analyse de fond complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental. Avec les données du marché mondial fournies dans le rapport marketing fiable, il est devenu facile d’acquérir une perspective mondiale pour le commerce international. Le rapport sur le marché contient également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés qui animent le marché. par les profils systémiques des entreprises.

Le marché de la physiothérapie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 6,15% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La prise de conscience croissante de l’importance de la thérapie physique devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la thérapie physique

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la physiothérapie sont Olean Physical Therapy Professionals, AmeriCare Physical Therapy, Rehab Alternatives PLLC., fullmotionpt.net, PIVOT Physical Therapy., SPI ProHealth Limited Hong Kong, Meier & Marsh Physical Therapy, BTL., DJO Global, Inc., Performance Health, Athletico Physical Therapy, Geisinger Health, JAG-ONE PT, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La physiothérapie est une méthode de traitement qui utilise des techniques telles que le massage, l’exercice et d’autres afin de traiter toute maladie ou blessure. Certains des types courants de thérapies physiques comprennent les thérapies physiques gériatriques, la physiothérapie cardiopulmonaire et pulmonaire, la physiothérapie neurologique et autres.

L’augmentation des cas d’accidents dans le monde devrait améliorer la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que l’avancement dans l’établissement de santé, la disponibilité de la physiothérapie dans les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cabinets privés et autres, l’augmentation de la population vieillissante et le nombre croissant de personnes souffrant de maladies neurologiques devraient améliorer le marché de la physiothérapie dans la période de prévision de 2020 à 2027.

Le coût élevé de la thérapie physique, le nombre réduit de centres de thérapie physique et le manque de connaissances associées à la thérapie physique peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée.

Ce rapport sur le marché de la physiothérapie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la thérapie physique Data Bridge Market Research, contactez-nous pour obtenir un dossier d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la thérapie physique et taille du marché

Le marché de la physiothérapie est segmenté en fonction de l’application, du groupe d’âge, de l’utilisateur final et de la procédure de traitement. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de l’application, le marché de la physiothérapie est divisé en physiothérapie orthopédique, physiothérapie gériatrique, physiothérapie neurologique, physiothérapie cardiopulmonaire et pulmonaire et autres.

En fonction du groupe d’âge, le marché de la physiothérapie est divisé en pédiatrie, adultes et personnes âgées.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la physiothérapie est divisé en hôpitaux, cabinets privés, cliniques ambulatoires, centres de sports et de fitness et autres.

Sur la base de la procédure de traitement, le marché de la thérapie physique est segmenté en équipements, thérapies et produits.

Analyse au niveau du pays du marché de la physiothérapie

Le marché de la thérapie physique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par application, groupe d’âge, utilisateur final et procédure de traitement, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la thérapie physique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section pays du rapport sur le marché de la thérapie physique fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la physiothérapie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la physiothérapie, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché de la kinésithérapie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Développement du marché de la physiothérapie en 2020

En avril 2020, ATI Physical Therapy a annoncé le lancement d’un service de physiothérapie en ligne qui fournit des soins et offre aux patients une continuité dans leurs soins et leur traitement sans interruption. La société s’engage à fournir la bonne chose au bon moment à ses patients.

Portée du marché de la thérapie physique

Le marché de la physiothérapie est segmenté sur la base des pays en États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché de la thérapie physique sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du groupe d’âge, le marché est segmenté en pédiatrie, adultes et personnes âgées. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cabinets privés, cliniques ambulatoires, centres sportifs et de fitness, et autres. Sur la base de la procédure de traitement, le marché est segmenté en équipements, thérapies et produits. Les applications couvertes par le rapport sont la physiothérapie orthopédique, la physiothérapie gériatrique, la physiothérapie neurologique, la physiothérapie cardiopulmonaire et pulmonaire, etc.

La physiothérapie est un type de technique qui est utilisée comme exercice ainsi que comme massage pour soulager le patient souffrant de troubles cardio-pulmonaires, neurologiques et autres. Ces types de thérapies sont largement utilisés dans diverses applications telles que la physiothérapie gériatrique, la physiothérapie orthopédique, la physiothérapie pulmonaire et autres.

