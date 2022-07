Marché de la pharmacogénomique 2022 – Recherche approfondie sur la part de l’industrie, la taille, les facteurs de croissance, les régions, les plans d’affaires, avec l’état de développement jusqu’en 2029

Rapport sur le marché de l’industrie pharmacogénomiquea été préparé en tenant compte d’une demande croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs. Ce rapport de marché couvre de nombreux domaines de travail de l’industrie Pharmacogénomique. Le rapport sur le marché Pharmacogénomique Industry a été structuré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Ce rapport est non seulement professionnel, mais également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente.

La pharmacogénomique est favorable et vise à réduire la sévérité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la pharmacogénomique croîtra à un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Cela indique que la valeur du marché de la pharmacogénomique, qui était de 7,08 milliards de dollars en 2021, atteindrait 16,08 milliards de dollars d’ici 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Rapport marketing de l'industrie de la pharmacogénomiquedonne des illustrations sur les valeurs CAGR pour les années historiques 2022, l'année de base 2022 et les prévisions pour les années 2022-2029. Le rapport sur le marché Pharmacogénomique Industry a été structuré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Ces valeurs CAGR jouent un rôle clé dans l'élaboration des valeurs ou des stratégies d'établissement des coûts et d'investissement.

Estimation des revenus et des ventes – Les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et d’autres données sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille complète du marché et pour estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que les types classés et bien reconnus. et l’industrie d’utilisation finale.

Analyse SWOT sur les acteurs de la pharmacogénomique

Dans une analyse supplémentaire de la part de marché des acteurs, un profilage approfondi, un aperçu des produits / services et des activités, l’étude se concentre également sur la matrice BCG, l’analyse de la carte thermique, le positionnement FPNV ainsi que l’analyse SWOT pour mieux corréler la compétitivité du marché.

La demande des entreprises de premier plan et des agences gouvernementales devrait augmenter à mesure qu’elles recherchent plus d’informations sur le dernier scénario. Consultez la section Déterminants de la demande pour plus d’informations.

Analyse de la réglementation

• Système local et autres réglementations : variations régionales des lois sur l’utilisation de la pharmacogénomique

• Réglementation et ses implications

• Autres conformités

ANALYSE DES CINQ FORCES ET DU PILON :

Afin de mieux comprendre l’état du marché, une analyse des cinq forces est effectuée, notamment le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants, la menace des substituts, la menace de la rivalité.

Politique (Politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales)

• Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières et taux de change)

• Social (Évolution de la démographie familiale, niveaux d’éducation, tendances culturelles, changements d’attitude et évolution des modes de vie)

• Technologique (Évolution des technologies numériques ou mobiles, automatisation, recherche et développement)

• Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, réglementation et restrictions internationales et commerciales)

• Environnementale (Climat, procédures de recyclage , empreinte carbone, élimination des déchets et durabilité)

Principaux faits saillants du rapport sur le marché de la pharmacogénomique publié par Data Bridge Market Research

Par technologie (séquençage d’ADN, puce à ADN, réaction en chaîne par polymérase, électrophorèse, spectrométrie de masse)

Par application (découverte de médicaments, neurologie, oncologie, gestion de la douleur, autres)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, organismes de recherche, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail)

Dynamique du marché de la pharmacogénomique

Conducteurs

Prévalence croissante des troubles

L’augmentation du taux d’incidence des troubles gastro-intestinaux, des maladies inflammatoires de l’intestin et des antécédents familiaux de maladies et de troubles tels que le cancer peut conduire au développement de médicaments efficaces. Cela créerait à son tour une énorme demande de traitement médical efficace, efficient et avancé pour les troubles anorectaux.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. La croissance et l’expansion de l’industrie de la santé, en particulier dans les économies en développement, inviteraient à l’utilisation et à l’application de technologies, d’équipements et de médicaments nouveaux et avancés. Cela augmentera directement la demande de traitement des troubles anorectaux.

Activités de recherche et développement

Le nombre croissant de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés du marché induit une croissance du nombre d’activités de recherche et développement au quotidien. Ces compétences en recherche et développement sont menées dans le domaine des nouveaux médicaments et technologies médicales qui propulseront la demande de traitement des troubles anorectaux.

En outre, la présence d’un solide pipeline de médicaments antiviraux, l’augmentation de la population gériatrique et la prévalence croissante de problèmes congénitaux tels que le vacterl, les troubles digestifs et le syndrome de Down sont les facteurs qui augmenteront le taux de croissance du marché. D’autres facteurs tels que la disponibilité de médicaments rentables et l’augmentation du revenu personnel disponible auront un impact positif sur le taux de croissance du marché.

Opportunités

La prévalence croissante de troubles potentiellement mortels dans le monde et l’amélioration des techniques moléculaires pour le développement de thérapies basées sur la pharmacogénomique et les améliorations croissantes de la méthodologie de détection et de traitement créeront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. L’augmentation du tourisme médical à l’échelle mondiale et le potentiel de croissance élevé du marché inexploité créeront suffisamment d’opportunités de croissance du marché.

Contraintes / Défis Marché mondial de la pharmacogénomique

Cependant, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement apparaîtront comme l’une des principales contraintes du marché. Le manque de sensibilisation et les infrastructures nécessaires dans les économies sous-développées et arriérées, les effets secondaires sur la santé dus à la consommation de médicaments, le temps nécessaire au traitement et les conditions défavorables résultant de l’épidémie de COVID-19 feront encore dérailler le taux de croissance du marché. Le faible taux d’approbation des médicaments et des inhibiteurs et l’augmentation des cas d’expiration des brevets mettront également à l’épreuve le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la pharmacogénomique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la pharmacogénomique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse de la carte thermique, profils financiers et détaillés sur 5 ans des acteurs clés et émergents :

Novartis SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Ferndale Pharma Group, Inc. (États-Unis)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (Allemagne)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

NATCO Pharma Limited (Inde)

…

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est ensuite segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande , Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne , République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud)

Portée du marché mondial de la pharmacogénomique

Le marché de la pharmacogénomique est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Séquençage ADN

Micropuce

Réaction en chaîne par polymérase

Électrophorèse

Spectrométrie de masse

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la pharmacogénomique est segmenté en séquençage d’ADN, microréseau, réaction en chaîne par polymérase, électrophorèse et spectrométrie de masse.

Application

Découverte de médicament

Neurologie

Oncologie

Gestion de la douleur

Les autres

Sur la base des applications, le marché mondial de la pharmacogénomique est segmenté en découverte de médicaments, neurologie, oncologie, gestion de la douleur et autres.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Organisation de recherche

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial de la pharmacogénomique est segmenté en hôpitaux, organismes de recherche et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de la pharmacogénomique a été divisé en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne et pharmacie de détail.

Quelques extraits de l’étude de marché sur la pharmacogénomique Table des matières

Taille du marché de la pharmacogénomique (ventes) Part de marché par type (catégorie de produit) [Matériel et logiciel] en 2020

Marché de la pharmacogénomique par application / utilisateurs finaux [Automobile, électronique grand public, soins de santé, maison intelligente et automatisation industrielle]

Ventes et taux de croissance mondiaux de la pharmacogénomique (2015 -2029)

Concours de pharmacogénomique par acteurs/fournisseurs, région, type et application

Tableau pharmacogénomique (volume, valeur et prix de vente) défini pour chaque région géographique définie.

Chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, analyse de la chaîne industrielle

…… et voir plus dans la table des matières complète

