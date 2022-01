Marché de la pâte Kraft blanchie d’ici 2029 | Principaux acteurs – Tokushu Tokai Paper Co., Ltd., Nordic Paper, Oji Holdings Corporation, Canfor, Groupe Segezha, Gascogne

Le marché de la pâte kraft blanchie augmentera à un taux de 3,40% pour la période prévue de 2021 à 2028. La sensibilisation croissante de la population à l’emballage durable est un facteur essentiel du marché de la pâte kraft blanchie.

Le papier kraft est défini comme une feuille ou un carton de résistance supérieure et de faible résistance à la déchirure. Ils sont généralement fabriqués à partir de pâte de bois ou de matériaux de recyclage et les produits chimiques sont ajoutés à ce papier kraft afin que leur épaisseur, leur résistance et leur durabilité puissent être améliorées tout en conservant leurs capacités légères. Certains des types courants de papier kraft sont le papier kraft blanc ou blanchi, le papier kraft coloré, le papier kraft noir, le papier kraft blanc ou blanchi, le papier kraft recyclé naturel et le papier artisanal imprimé. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que des enveloppes, des sacs, des sacs et des pochettes, des canettes composites, des cartons, entre autres.

Le rapport sur le marché de la pâte kraft blanchie présente les entreprises suivantes, notamment : – Tokushu Tokai Paper Co., Ltd., Nordic Paper, Oji Holdings Corporation, Canfor, Segezha Group, Gascogne, Natron-Hayat doo, Mondi, Canadian Kraft Paper Ltd. , Smurfit Kappa, SCG PACKAGING, Forest Company, International Paper, COPAMEX, Primo Tedesco SA, WestRock Company, Fujian Qingshan Paper Co., Ltd, BillerudKorsnäs, Georgia-Pacific LLC, Genus Paper & Boards Limited., CTI Paper USA et Goodwin Robbins Entreprise d’emballage

Le rapport d’étude de marché sur la pâte kraft blanchie est destiné à aider les lecteurs à développer une approche pratique et intelligente de la dynamique du marché et à exploiter les opportunités, par conséquent. Le rapport sur le marché contient également les moteurs et les contraintes du marché Pâte kraft blanchie qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés qui sont conduire le marché par des profils d’entreprise systémiques. Le rapport sur le marché mondial de la pâte kraft blanchie est une étude professionnelle mais exhaustive sur l’état actuel et futur du marché.

Par procédé de réduction en pâte (mécanique, chimique, semi-chimique), blanchiment (blanchiment au chlore, totalement sans chlore (TCF), sans chlore élémentaire (ECF), blanchi à l’oxygène/à l’ozone), qualités (bouleau, eucalyptus), application (papier d’emballage, papier de soie, papier graphique, papier journal, spécialité)

