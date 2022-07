Marché de la pâte de tomate 2022-2028 : Considéré comme un composant culinaire important en raison de sa durée de conservation prolongée.

mondial de la pâte de tomate publié par Reports and Data fournit une analyse approfondie des principaux acteurs, de la géographie, des utilisateurs finaux, des applications, de l’analyse des concurrents, des revenus, du prix, de la marge brute, de la part de marché, des données d’import-export, des tendances et des prévisions.

Le rapport sur le marché de la pâte de tomate fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne. L’analyse du marché de la pâte de tomate est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés.

La tomate est l’un des légumes les plus cultivés sur la planète. La pâte de tomate est une pâte épaisse préparée en séparant la pelure de la tomate puis en évaporant la pulpe pour en faire une pâte épaisse. Cette pâte est principalement utilisée dans la préparation du ketchup, ainsi que dans la cuisine des soupes et des sauces et une variété d’autres plats. Les tomates cultivées à des fins commerciales ont généralement des parois solides et sont moins humides. En 2011, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a déclaré que la production mondiale de tomates était d’environ 130 millions de tonnes, la Chine et l’Europe étant actuellement les principales régions productrices de tomates. L’Inde, la Turquie et les États-Unis sont considérés comme d’autres grands producteurs de tomates dans le monde. En raison de son application généralisée dans l’industrie alimentaire, le marché de la pâte de tomate devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

Aperçu du marché:



Le secteur de l’alimentation et des boissons connaît des transitions importantes, et avec les dernières tendances et technologies en place, il est juste de conclure que les entreprises de l’alimentation et des boissons ne pourront pas regarder en arrière. De plus, la demande de repas nutritifs et d’aliments et de boissons emballés sont deux tendances importantes du secteur des aliments et des boissons qui devraient se poursuivre pendant longtemps.

Les entreprises de l’alimentation et des boissons qui s’adaptent aux tendances changeantes du marché réussiront dans leur quête pour figurer en tête de liste des préférences des clients. Cependant, ce marché, comme la plupart des autres, est confronté à un certain nombre d’obstacles importants qui sont encore plus importants que la concurrence croissante sur le marché. Dans le secteur de l’alimentation et des boissons, les avancées technologiques constituent un obstacle en termes d’adoption et de contraintes budgétaires. Dans cet article, nous avons examiné les principales tendances et difficultés auxquelles les entreprises du secteur alimentaire et des boissons sont confrontées dans le monde.

Le marché de la pâte de tomate a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, des revenus. contribution et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Pâte de tomate.

Le rapport sur le marché de la pâte de tomate se concentre sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Marques

Conagra • Del Monte Foods, Inc. • Olam Spices & Vegetables Inc. • Tomates Los Gatos •

Cento Fine Foods • Muir Glen Organic • Vigo Importing Co.

• Marques PANOS • Bionaturae , LLC

• Autres

Par perspectives d’emballage (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Bocal en verre• Étain• Sachets• Vrac• Autres

Par perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Fournisseurs de services alimentaires • Ménages • Industrie alimentaire

Par Nature Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Biologique

• Conventionnel

Par canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Direct Indirect

Basé sur la région, le marché est segmenté en:

Amérique du Nord • Europe • Asie-Pacifique • Amérique du Sud • Moyen-Orient et Afrique

Les principaux points couverts dans ce rapport sont les suivants :

Les tendances de développement de l’industrie de la pâte de tomate et les canaux de commercialisation sont analysés . La faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées.

• Avec les tableaux et les chiffres, le rapport fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. • Les politiques et plans de développement, les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés . Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes.

• Le rapport sur le marché de la pâte de tomate fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants de pâte de tomate et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Nous pouvons également fournir les données personnalisées pour des régions distinctes telles que l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Asie-Pacifique, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Indonésie, Singapour, le reste de l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

