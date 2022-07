marché de la pasteurisation non thermique , réglementations et perspectives du paysage concurrentiel jusqu’en 2028

La du marché mondial de la pasteurisation non thermique devrait atteindre 6,34 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante du marché peut être attribuée au besoin croissant d’assurer la sécurité microbiologique des produits laitiers transformés sans perte de valeur nutritionnelle des produits alimentaires. La demande croissante des consommateurs pour des aliments de haute qualité peu transformés a stimulé la croissance des technologies de pasteurisation non thermique dans les industries de transformation des aliments.

L’inadéquation des technologies traditionnelles de transformation des aliments a stimulé la demande de pasteurisation non thermique. L’augmentation des investissements pour le développement de nouvelles technologies de conservation des aliments, telles que la lumière blanche pulsée, le champ électrique pulsé à haute intensité, l’ozone, l’irradiation ultraviolette et la lumière UV-C, a stimulé la croissance du marché de la pasteurisation non thermique.

Garantir la sécurité alimentaire tout en répondant à la demande d’aliments nutritifs a entraîné une demande croissante de techniques de pasteurisation non thermiques. La demande croissante des consommateurs pour des additifs respectueux de l’environnement a entraîné une demande croissante de technologies de conservation des aliments naturels, ce qui stimule la croissance du marché.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de la pasteurisation non thermique est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux acteurs du marché sont Hiperbaric, JBT Corporation, ThyssenKrupp AG, Kobe Steel, Ltd., Bosch, FresherTech, Nordion Inc., MULTIVAC, Stansted Fluid Power Products Ltd. et DUKANE.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté le marché mondialthermique sur la base de la forme, de la technique, de l’application et de la région de

aliment

pasteurisation

non

l’

MarchéPEF)

Traitement à haute pression (HPP)

Chauffage volumétrique par micro-ondes (MVH)

par ultrasons

Irradiation

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Aliments

Boissons

Produits pharmaceutiques et cosmétiques

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché de la pasteurisation non thermique:

Le rapport comprend un aperçu du marché de la pasteurisation non thermique ainsi que la part de marché, le rapport demande et offre, les modèles de production et de consommation, analyse de la chaîne d’approvisionnement et autres éléments

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures adoptées par les principaux acteurs pour mener leurs activités efficacement

Offre un aperçu de la production et de la valeur de fabrication, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie de la pasteurisation non thermique

