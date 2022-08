Marché de la pancréatite, par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application et prévisions futures 2029

Le rapport d’étude de marché sur la pancréatite est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

Chaque année, plus de 275 000 personnes aux États-Unis sont hospitalisées pour une pancréatite aiguë, selon l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK). La pancréatite survient lorsque le pancréas devient enflammé et irrité (enflé). Ce n’est pas une maladie courante. Les calculs biliaires ou la consommation excessive d’alcool sont les causes les plus fréquentes. La maladie peut apparaître de manière inattendue ou se développer au fil du temps, entraînant de graves dommages. Le traitement de la pancréatite peut impliquer des fluides intraveineux (IV), des analgésiques et d’autres médicaments.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la pancréatite était évalué à 8,71 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,58 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie d’experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et la réglementation. cadre.

Dynamique du marché de la pancréatite

Conducteurs

Taux de prévalence élevé de pancréatite aiguë

L’augmentation du taux de prévalence de la pancréatite aiguë à travers le monde agira comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché. La pancréatite aiguë est causée par des calculs biliaires et une forte consommation d’alcool, en particulier chez les jeunes. Selon un article publié en 2019 dans le World Journal of Clinical Cases – Evaluation and management of aigu pancreatitis, les calculs biliaires sont la cause la plus fréquente de pancréatite aiguë (PA), représentant 28 à 38 % de tous les cas, tandis que la consommation d’alcool est la deuxième cause la plus fréquente, représentant 19 % à 41 % de tous les cas de pancréatite aiguë. L’augmentation du nombre de patients atteints de calculs biliaires augmente le risque de pancréatite aiguë.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de la pancréatite est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Incidences croissantes du diabète

L’incidence croissante du diabète devrait améliorer le taux de croissance du marché. La pancréatite peut endommager les cellules productrices d’insuline. L’insuline est une hormone produite par le pancréas qui aide à réguler la glycémie. Lorsque la pancréatite détruit ces cellules, environ 45 % des personnes atteintes de pancréatite chronique développent un diabète.

En outre, le nombre croissant d’initiatives gouvernementales de sensibilisation et le nombre croissant de personnes gériatriques entraîneront l’expansion du marché de la pancréatite. Parallèlement à cela, l’évolution du mode de vie des personnes et le développement des initiatives favorables du gouvernement amélioreront le taux de croissance du marché. En outre, la prévalence croissante du cancer du pancréas , ainsi que l’obésité, propulseront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la pancréatite.

De plus, la croissance du marché est alimentée par les investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents. Ces facteurs offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la pancréatite.

Portée du marché mondial de la pancréatite

Le marché de la pancréatite est segmenté en fonction du type, des causes, du traitement, du diagnostic, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Pancréatite aiguë

Pancréatite chronique

causes

Calculs biliaires

De l’alcool

Drogues

Les autres

Traitement

Analgésiques

Liquides intraveineux (IV)

Opération de la vésicule biliaire

Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

Les autres

Diagnostic

Tests sanguins

Échographie abdominale

Scanner de tomodensitométrie (TDM)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Échographie endoscopique

Tests de selles

Les autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pancréatite

Le paysage concurrentiel du marché pancréatite fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la pancréatite.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la pancréatite sont:

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Baxter (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Allergan (Irlande)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Régions couvertes par le rapport de recherche :

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

