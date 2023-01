Marché de la nutrition personnalisée 2022-2029

Il enregistre un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision de 2020. Des rapports détaillés sur le marché de la nutrition personnalisée déterminent les nouvelles tendances ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. En outre, le rapport comprend le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, la part de marché et les coordonnées des fabricants ou des entreprises. Ce rapport d’étude de marché analyse en détail le potentiel actuel du marché et les perspectives d’avenir sous différents angles. Des actions telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles sont prises par des acteurs clés de l’industrie ABC. Trustworthy XYZ Reports effectue également des recherches approfondies sur différents segments de marché et zones géographiques.

Le marché de la nutrition personnalisée était évalué à 9,06 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 20,14 milliards de dollars d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,50 % sur la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché de la nutrition personnalisée

conducteur

Inclination vers un mode de vie sain.

La préférence croissante des consommateurs pour les améliorations diététiques est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la nutrition personnalisée. La tendance croissante des modes de vie sains à tous les âges vers des approches saines et innovantes a un impact positif sur l’industrie.

Prévalence de l’obésité

La prévalence croissante de l’obésité au sein de la population affecte davantage le marché. Les diététistes et les personnes qui contactent des diététistes qui proposent des régimes alimentaires personnalisés dans le but de perdre du poids contribuent à la croissance du marché.

Sensibilisation à un mode de vie sain.

La prise de conscience croissante de l’importance de mener une vie saine est le moteur de la croissance du marché. La prévalence de diverses maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, encourage les gens à adopter le marché de la nutrition personnalisée.

De plus, les changements de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la prise de conscience croissante des avantages de la planification nutritionnelle ont un impact positif sur le marché de l’eau gazeuse.

chance

En outre, les innovations et les avancées technologiques élargissent les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La collaboration et les partenariats stratégiques élargiront encore le marché.

Pharma/Challenge Marché mondial de la nutrition personnalisée

D’autre part, les coûts élevés associés aux compléments alimentaires et aux plans nutritionnels et les complications associées aux approches devraient entraver la croissance du marché. De plus, la réglementation dans le secteur de la nutrition personnalisée devrait défier le marché de la nutrition personnalisée au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la nutrition personnalisée fournit des détails sur les changements du marché, analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, réglementations commerciales, analyse des importations et des exportations, analyse de la production, optimisation de la chaîne de valeur, part de marché, impact des acteurs du marché nationaux et locaux, poches émergentes de revenu fournit. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la nutrition personnalisée

COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries. Cependant, le marché de la nutrition personnalisée a connu une croissance importante au cours de cette période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, la majorité de la population a manifesté un grand intérêt à adopter une alimentation saine. À mesure que les complications de santé augmentent, les gens se tournent vers les compléments alimentaires pour renforcer leur immunité. L’accent croissant mis sur la santé continuera d’augmenter la croissance du marché dans le scénario post-pandémique.

Étendue du marché mondial Nutrition personnalisée et taille du marché

type de produit

boisson fonctionnelle

Un régime basé sur l’ADN numérisé

Alimentation sportive

Etc

producteur

centre de bien-être et de remise en forme

Profession Médicale et Nutritionniste

laboratoires et sociétés de diagnostic

formulation

tablette

capsule

poussière

Etc

utilisateur final

hôpital

clinique

soins à domicile

Etc

application

supplément standard

basée sur la maladie

Etc

Analyse régionale / aperçu du marché Nutrition personnalisée

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la nutrition personnalisée sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie en Amérique du Nord, le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du sud de l’Amérique du Sud, États-Unis, Émirats arabes unis, Arabie saoudite Arabie, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la nutrition personnalisée en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à leur propre santé dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la hausse des taux d’obésité dans la région.

