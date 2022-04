Marché de la nutrition lipidique par services, statistiques et opportunités d’investissement prévues jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la nutrition lipidique était évalué à 9 295,0 millions USD en 2020 et devrait atteindre 18,53 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 8,9 %. Les lipides sont un groupe de composés organiques non polaires. Les lipides sont classés en acides gras, glycérides, lipides prénol , lipides stérols, entre autres. Les organismes vivants ont des besoins alimentaires en certains lipides, car les lipides jouent un rôle important dans le stockage de l’énergie, l’absorption des vitamines essentielles telles que A, D et E et la signalisation cellulaire . Les lipides ont une large gamme d’applications dans les industries de l’alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins personnels. Les aliments et les boissons représentent la principale part de marché sur le marché de la nutrition lipidique, en raison de leurs propriétés améliorant la saveur et l’ odeur et de leur large application dans les produits alimentaires. Les produits infusés de lipides sont disponibles sous forme solide et liquide et sont disponibles dans les magasins de grande distribution. L’incidence croissante des maladies cardiovasculaires et de l’obésité est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la nutrition lipidique, favorisant ainsi la croissance de l’industrie F&B. La concurrence croissante entre les acteurs du marché ainsi que la demande de produits de haute qualité à moindre coût peuvent constituer un défi majeur pour la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Le marché de la nutrition lipidique est très fragmenté et comprend un grand nombre de géants industriels ainsi que des acteurs émergents. De plus, les acteurs émergents ont de bonnes opportunités d’entrer sur le marché de la nutrition lipidique, en raison de l’évolution du marché et de la forte demande des industries d’utilisation finale. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats, des fusions, des acquisitions, des expansions et des lancements de produits afin de maintenir leur position sur le marché. Par exemple, en 2018, Stepan Lipid Nutrition, a introduit NEOBEE ProKeto , une huile MCT C8 micro-encapsulée à faible teneur en glucides sur un support de protéines de pois.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial de la nutrition lipidique ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Dynamique du marché :

L’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments et boissons fonctionnels, biologiques et à base de probiotiques donne une impulsion à la croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons. Diverses études sont venues avec des avantages pour la santé associés aux produits alimentaires «ethniques» et biologiques. Ces aliments améliorent la santé cardiovasculaire, améliorent l’arthrite, les problèmes digestifs et d’autres conditions inflammatoires. Les consommateurs se concentrent progressivement sur une alimentation consciente et consomment des aliments pour la santé et le bien-être. L’évolution des habitudes alimentaires et alimentaires des consommateurs incite les propriétaires de marques et les nouveaux entrants à introduire des options d’aliments sains. Plusieurs produits Clean Label ont été introduits sur le marché et la curiosité des consommateurs pour les nouveaux produits est immense

La croissance des consommateurs de la classe moyenne avec des revenus en hausse dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine stimulera la croissance du marché de l’alimentation et des boissons. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour l’achat d’aliments et de boissons sur des plateformes en ligne en raison de la variété, des coûts et du gain de temps favorisera la taille du marché jusqu’en 2028.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

BASF SE,

Les naturels nordiques,

Cargil,

Croda International,

Compagnie Archer Daniels Midland,

FMC Corporation,

Groupe Kerry,

Aker BioMarine ,

Société de protéines Oméga,

Lipides nutritionnels Polaris

Segmentation du marché :

Segmentation du marché de la nutrition lipidique basée sur les types :

oméga 3

Oméga 6

Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)

Autres

Segmentation du marché de la nutrition lipidique basée sur les applications :

Compléments alimentaires et nutraceutiques

Les préparations pour nourrissons

Pharmaceutique

Enrichissement des aliments

Nutrition animale

Autres

Segmentation du marché de la nutrition lipidique par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial de Nutrition lipidique :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

