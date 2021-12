Marché de la nutrition en oncologie Analyse des principaux fabricants et prévisions jusqu’en 2028

La table des matières, les graphiques et les tableaux inclus dans le rapport Marché de la nutrition en oncologie aident à comprendre la taille, la part, les tendances, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis du marché. Ce rapport d’activité fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont révélées dans le rapport. Le rapport universel Marché de la nutrition en oncologie aide à savoir comment les brevets, les accords de licence et autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

Une analyse du paysage concurrentiel est effectuée dans le rapport Marché de la nutrition en oncologie qui est basé sur les principaux fabricants, les tendances, les opportunités, l’analyse des stratégies marketing, l’analyse des facteurs d’effet de marché et les besoins des consommateurs par principales régions, types et applications sur le marché mondial compte tenu de l’état passé, présent et futur de l’industrie. Le marché souligne les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT. De plus, le fabricant peut ajuster la production en fonction des conditions de la demande qui sont analysées ici. Les données du rapport Marché de la nutrition en oncologie de première classe sont affichées dans un format statistique pour offrir une meilleure compréhension de la dynamique.

Le marché mondial de la nutrition oncologique devrait atteindre 2,6 milliards USD d’ici 2025, contre 1,34 milliard USD en 2017, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour l’année historique 2016, la base l’année de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Le marché mondial de la nutrition en oncologie, évalué à environ 1,23 milliard de dollars, devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 9,2% au cours de la période de prévision 2018-2025. Le nombre croissant de patients atteints de cancer, la croissance de l’alimentation nutritionnelle dans le secteur des soins à domicile et le nombre croissant de patients recevant un traitement contre la malnutrition stimulent la croissance du marché mondial de la nutrition en oncologie. Cependant, les complications liées à l’alimentation par sonde et aux réparations limitées sont les principales contraintes de la croissance du marché.

Marché mondial de la nutrition oncologique, par type de cancer (tête et cou, estomac et gastro-intestinal, foie, pancréas, œsophage, poumon, sein, sang), par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial de la nutrition en oncologie

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la nutrition oncologique sont Danone, Nestlé, B, Braun Melsungen AG, Abbott, Fresenius Kabi AG, Mead Johnson & Company, LLC. , Meiji Holdings Co., Ltd., Hormel Foods Corporation, Global Health Products, Inc., Victus, Lactonova, entre autres.

Le rapport fournit des informations sur les points suivants :

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des trocarts

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale de la « nutrition en oncologie » et de son paysage commercial

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives de l’analyse et des prévisions du marché de la nutrition oncologique 2018-2025.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux et des portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des trocarts

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation du taux de prévalence du cancer

De plus en plus de patients traités pour malnutrition

amélioration de la qualité de la recherche clinique sur les interventions nutritionnelles

Demande croissante d’alimentation nutritionnelle dans le secteur des soins à domicile

passer de la nutrition parentérale à la nutrition entérale

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la nutrition oncologique sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Segmentation du marché : marché mondial de la nutrition en oncologie

Le marché mondial de la nutrition oncologique est segmenté en fonction du type de cancer ou d’utilisateur final et par segments géographiques.

En fonction du type de cancer, le marché est segmenté en cancer de la tête et du cou, cancer de l’estomac et gastro-intestinal, cancer du foie, cancer du pancréas, cancer de l’œsophage, cancer du poumon, cancer du sein, cancer du sang

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil parmi autres.

Développements clés sur le marché :

Juin 2016, Danone (France) et la fondation HungerNdThirst ont entamé une collaboration pour comprendre les besoins des patients atteints de cancer afin de les aider à mieux faire face aux altérations du goût. L’objectif était d’améliorer l’apport nutritionnel et la qualité de vie en luttant contre la dysgueusie.

Novembre 2012 : La joint-venture de Nestlé (Suisse) et de la bibliothèque de médecine chinoise a fourni l’opportunité de développer et de commercialiser une nutrition à base de plantes vraiment innovante et scientifiquement validée pour des soins personnalisés en santé gastro-intestinale.

Personnalisation du rapport

Le rapport comprend la segmentation complète affichée ci-dessus dans tous les pays mentionnés ci-dessus

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

