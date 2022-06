Marché de la nutrition des soins de santé 2022 Taille, part, croissance future, revenus des entreprises, plans de tendances, principaux acteurs clés

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la nutrition des soins de santé devrait atteindre la valeur de 75436,78 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,63 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’aliments sains et de bien-être propulsera le marché vers l’avant.

Développement récent

Esperer Nutrition a lancé une gamme de nutraceutiques grand public en août 2021 pour la santé des os et des articulations, l’immunité, la santé des voies urinaires, l’apnée du sommeil et les soins prédiabétiques.

Tata et Lyle ont lancé le Tata & Lyle Nutrition Center en février 2021, un nouveau hub numérique qui offre un accès facile à une science faisant autorité sur les ingrédients qui, espèrent que les fabricants de produits alimentaires les aideront à relever les défis de santé publique.

Analyse compétitive

Meiji Holdings Co., Ltd., Medtrition Inc., Baxter., B. Braun Melsungen AG, Fresenius Kabi India Pvt. Ltd., Mead Johnson & Company, LLC., Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. …

Marché de la nutrition des soins de santé : segmentation

Par type (nutrition pédiatrique, nutrition parentérale, nutrition des personnes âgées, nutrition sportive)

Par type de produit (solution d’acides aminés, vitamines et antioxydants multiples, émulsion lipidique, oligo-éléments, sacs de chambre), voie d’administration (parentérale, orale)

Par application (malnutrition pédiatrique, maladies gastro-intestinales, insuffisance rénale, cancer, maladies pulmonaires, diabète, maladies neurologiques), indication (troubles hépatiques, troubles rénaux, diabète, dysphagie, nutrition oncologique, nutrition neurologique, autres

Par canal de distribution (hôpitaux, pharmacie de préparation, pharmacie de détail, sites Web de commerce électronique)

Réponses aux questions critiques dans le rapport

Quelles sont les tendances en cours qui façonneront la courbe de croissance du marché pour le marché mondial de la nutrition des soins de santé? Quels sont les moteurs et les défis affectant la demande du marché Nutrition Santé? Quelles sont les récentes avancées technologiques sur le marché Nutrition Santé? Quelles sont les principales tendances et opportunités qui prévaudront sur la croissance des revenus des acteurs du marché Nutrition Santé? Comment l’évolution des politiques réglementaires affectera-t-elle la croissance du marché? Quel est l’impact du Covid-19 sur le marché Nutrition Santé ?

Portée du marché mondial de la nutrition des soins de santé

Taper

Solution d’acides aminés

Vitamines et antioxydants multiples

Émulsion lipidique

Oligo-éléments et sacs de chambre

Type de produit

Nutrition pédiatrique

Nutrition parentérale

Alimentation des personnes âgées

Alimentation sportive

Voie d’administration

Parental

Oral

Application

Malnutrition pédiatrique

Maladies gastro-intestinales

Insuffisance rénale

Cancer

Maladies pulmonaires

Diabète

Maladies neurologiques

Les indications

Troubles hépatiques

Troubles rénaux

Diabète

Dysphagie

Oncologie Nutrition

Neurologie Nutrition

Les autres

Canal de distribution

hôpitaux

pharmacie de préparation

pharmacie de détail

sites de commerce électronique

