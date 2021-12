Marché de la navigation militaire : analyse de l’industrie mondiale, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2021-2028

The Insight Partners ajoute « Prévisions du marché de la navigation militaire jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale » à son magasin en fournissant une analyse de la concurrence actuelle et future sur le marché. Examen approfondi des principaux moteurs, opportunités, obstacles et défis de l’industrie. Chaque tendance est étudiée indépendamment pour fournir une analyse qualitative de ses implications.

La navigation militaire est le système qui permet de suivre les activités des convois et dans les opérations de sauvetage des soldats blessés, avec une réduction substantielle du temps de réponse. Les systèmes sont appliqués à plusieurs fins militaires et sont essentiels en l’absence de lumière dans les opérations de nuit. La demande croissante de systèmes de navigation aux performances exceptionnelles pour de nombreuses applications dans l’industrie aéronautique devrait propulser le marché au cours de la période de prévision.

Fournisseurs clés engagés sur le marché de la navigation militaire et couverts dans ce rapport :

Cobham plc, Collins Aerospace, Esterline Technologies, Garmin Ltd., GE Aviation, GEM elettronica, Honeywell International, Israel Aerospace Industries, KVH Industries, Inc., L3 Technologies

L’augmentation de l’intégration des équipements de navigation avec les avions, les missiles, les navires, les systèmes sans pilote et les fusées est l’un des facteurs qui animent le marché mondial de la navigation militaire. Néanmoins, le coût élevé des systèmes pourrait entraver la croissance du marché mondial de la navigation militaire. En outre, les progrès des technologies militaires devraient créer des opportunités pour les acteurs du marché de la navigation militaire.

L’« Analyse du marché mondial de la navigation militaire jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de la navigation militaire avec une segmentation détaillée du marché par composant, plate-forme, application et géographie. Le marché mondial de la navigation militaire devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la navigation militaire et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le marché mondial de la navigation militaire est segmenté sur le composant, la plate-forme et l’application. Sur la base des composants, le marché de la navigation militaire est segmenté en matériel, logiciels et services. Sur la base de la plate-forme, le marché de la navigation militaire est segmenté en aviation, marine, sol, espace et véhicule sans pilote. Sur la base des applications, le marché de la navigation militaire est segmenté en commandement et contrôle, renseignement, surveillance et reconnaissance, combat et sécurité, etc.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de la navigation militaire. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de Navigation militaire.

Marché de la navigation militaire segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

