Marché de la monétisation des données automobiles – Connaître les opportunités de croissance inexploitées jusqu’en 2028

Le rapport de recherche fournit une évaluation approfondie de la du marché mondial de la monétisation des données automobiles qui devrait atteindre 86,91 milliards USD à un TCAC stable de 38,5 % en 2028, selon la dernière analyse par Emergen Research.

La croissance des revenus du marché mondial de la monétisation des données automobiles est tirée par l’application accrue d’analyses avancées et de Big Data dans la fabrication automobile et pour fournir des fonctionnalités et des services plus avancés dans les véhicules, réduire les coûts d’exploitation et les investissements et améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers. Les véhicules sont de plus en plus connectés les uns aux autres et les progrès de l’infrastructure routière et l’augmentation du nombre de capteurs utilisés entraînent la génération de vastes volumes de données. Les données collectées peuvent être exploitées et monétisées, mais cela en est actuellement à un stade naissant.

L’augmentation du nombre de véhicules connectés et des taux de consentement et d’activation de ces véhicules parmi les consommateurs alimente la croissance du marché.

Les véhicules sont capables de capturer et de partager différents types de données, notamment sur les performances des véhicules, la géolocalisation, les données biométriques et le comportement du conducteur. La fonctionnalité GPS prend en charge les systèmes de navigation depuis des années, et des applications de données plus intelligentes ajoutent de la valeur sous la forme de mises à jour et d’alertes de sécurité routière et de trafic en temps réel. Les fonctionnalités opérationnelles et les données sur l’état des véhicules gagnent du terrain à mesure que les constructeurs automobiles développent davantage d’outils basés sur des applications pour surveiller les statistiques de maintenance majeures. Même si les données biométriques en sont à leurs balbutiements, des capteurs dans le cockpit permettent aux véhicules de surveiller le rythme cardiaque du conducteur, son niveau de stress, sa fatigue et sa consommation d’alcool.

Quelques faits saillants du rapport

En mai 2021, Ford Motor a lancé la capacité de mise à jour en direct « Power -Up » pour effectuer des mises à niveau à distance de ses camions et voitures, et prévoit également de déployer 33 millions de véhicules d’ici la fin de 2028. La nouvelle technologie collecterait des données sur des millions de clients commerciaux et de consommateurs, permettant ainsi aux constructeurs automobiles d’accéder à un flux de revenus.

La maintenance prédictive permet de mieux comprendre le besoin de maintenance des véhicules avant qu’une panne ne se produise. La maintenance prédictive analyse les données générées par les véhicules connectés pour comprendre le besoin de maintenance avec les données actuelles des capteurs du véhicule. Il réduit les coûts de maintenance supplémentaires, augmente l’efficacité des véhicules et améliore l’expérience des clients et des entreprises. Il aide également à sauver des vies d’accidents inattendus.

Le segment cloud a représenté une part de revenus plus importante en 2020 en raison d’une meilleure évolutivité, d’une meilleure rentabilité, d’une fiabilité accrue et d’un temps d’accès plus rapide aux nouvelles technologies en tant que service facilement disponible. Le déploiement basé sur le cloud est une solution clé pour les OEM en raison des avantages ci-dessus.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’augmentation de la demande de voitures connectées, de l’intégration de l’IoT dans le secteur automobile et des normes de sécurité des véhicules de plus en plus strictes. De plus, le déploiement régulier des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) aux États-Unis stimule davantage la croissance du marché de la monétisation des données automobiles dans la région.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont Continental AG, Tech Mahindra Limited, IBM Corporation, Harman International, Tesla, Microsoft Corporation, Wejo Limited, Oracle, Caruso GmbH et The Floow Limited.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la monétisation des données automobiles en fonction du type, du type de déploiement, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028) direct indirect



(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028) Perspectives cloud



sur site (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028) Assurance Gouvernement Maintenance prédictive Mobilité en tant que service (MaaS)



Perspectives régionales : (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine ) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Questions clés répondues dans le rapport

Quelle sera la taille du marché en termes de valeur et de volume au cours des cinq prochaines années ?

Quel segment domine actuellement le marché ?

Dans quelle région le marché connaîtra-t-il sa plus forte croissance ?

Quels acteurs prendront la tête du marché ?

Quels sont les principaux moteurs et contraintes de la croissance du marché?

Table des matières :

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial de la monétisation des données automobiles, ainsi qu’un aperçu complet du marché, l’étendue du marché, offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Au chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché de la monétisation des données automobiles en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché de la monétisation des données automobiles en fonction du type de produit et de l’application.

