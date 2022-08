Marché de la mobilité en tant que service en analyse approfondie, tendances mondiales, nouvelles technologies, analyse régionale, facteurs de croissance et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur la mobilité en tant que service fournit des données sur les modèles, les améliorations, les segments commerciaux cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments clés et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent se fier aux informations fournies dans ce rapport, car elles proviennent de ressources précieuses et authentiques.

La mobilité en tant que marché de service devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 33,1 % au cours de la période de prévision. Il prévoit de 2021 à 2028 et devrait atteindre 711 813,29 millions USD d’ici 2028. L’adoption croissante de modèles de service ainsi que de systèmes de paiement agit comme un moteur majeur de la croissance du marché de la mobilité en tant que service.

La mobilité en tant que service est un modèle centré sur le consommateur pour le transport de personnes. La mobilité en tant que service est également connue sous le nom de MaaS ou Transport en tant que service (TaaS). La mobilité en tant que service est l’intégration de méthodes de transport telles que le partage de voitures et de vélos, le taxi et la location/location de voitures via des canaux numériques qui permettent aux consommateurs de planifier, de réserver et de payer plusieurs types de services de mobilité. Un concept clé dans le développement MaaS est de fournir des solutions de mobilité aux voyageurs basées sur les besoins de voyage.

L’urbanisation croissante et les initiatives de villes intelligentes stimulent la croissance du marché de la mobilité en tant que service, ainsi que la demande croissante de produits haut de gamme offrant une connectivité et des performances améliorées. Les acteurs du marché doivent se conformer aux normes réglementaires de chaque pays où ils vendent leurs produits, ce qui limite la croissance du marché de la mobilité en tant que service. La croissance des véhicules électriques pour un transport confortable, propre et à moindre coût crée des opportunités pour le marché de la mobilité en tant que service. La faible prise de conscience du coût de possession à vie des véhicules et services personnels constituera un défi majeur pour le marché de la mobilité en tant que service.

Division:

Le marché de la mobilité en tant que service est segmenté par type de service, solution, type de transport, type de véhicule, plate-forme d’application, type d’exigence, organisation de taille et objectif. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès aux marchés et de déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type de service, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en covoiturage, partage de bus, train, covoiturage, partage de vélos, véhicules autonomes et autres. En 2021, le secteur du covoiturage détiendra une part plus importante du marché de la mobilité en tant que service en raison de l’augmentation des réservations et de la commodité qui ont accru la demande de services de transport ferroviaire.

Sur la base des solutions, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en solutions de navigation, solutions de billetterie, plateformes technologiques, services d’assurance, fournisseurs de connectivité de télécommunication et moteurs de paiement. En 2021, l’importance croissante de la sécurité des passagers et l’intérêt croissant pour la réduction du temps de trajet ont fait que la catégorie des solutions de navigation est devenue la plus grande part de marché et a augmenté la demande de solutions de navigation.

Basé sur le type de transport, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en public et privé. En 2021, le secteur public représentait la plus grande taille de marché, tiré par l’augmentation du trafic automobile qui a accru la demande de services de mobilité.

En fonction du type de véhicule, le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) est segmenté en véhicules à quatre roues, bus, trains et micro-mobilité. En 2021, le segment des véhicules à quatre roues détenait la plus grande part du marché, principalement en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport, qui a alimenté la demande de services de mobilité.

Sur la base de la plate-forme applicative, le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) est segmenté en IOS, Android, etc. En 2021, la catégorie Android représentera la plus grande part de marché en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’utilisation accrue du mobile dans les pays en développement, ce qui augmentera la demande de services de mobilité pour les applications Android.

En fonction du type d’exigence, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en connexions du premier et du dernier kilomètre, des déplacements hors pointe, des déplacements quotidiens, des déplacements vers les aéroports ou les gares de transit, des trajets interurbains et autres. En 2021, la catégorie des déplacements interurbains aura une plus grande part de marché en raison de l’augmentation du trafic automobile qui stimule la demande de services de mobilité.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le segment des conglomérats détiendra une plus grande part de marché, tiré par l’augmentation des investissements de divers géants de la technologie dans l’autopartage et les infrastructures de transport.

Sur la base de l’utilisation, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en commercial et personnel. En 2021, la catégorie commerciale détenait une plus grande part de marché, stimulée par la demande croissante d’options de transport sûres, efficaces et rentables pour les marchandises et les matériaux.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché de la mobilité en tant que service sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché mondial des services mobiles sont Moovit Inc. (une filiale d’Intel Corporation), UbiGo Innovation AB, MaaS Global Oy, SkedGo Pty Ltd, moovel Group GmbH (une filiale de Daimler AG), Velocia, Communauto. , Beijing Xiaoju Technology Co, Ltd., Citymapper Limited, Cubic Corporation, SE Traffic Systems Innovation, Mobilleo, BRIDJ Pty Ltd, MOTIONTAG GmbH, ANI Technologies Pvt. Ltd., Splyt Technologies Ltd., BlaBlaCar, Lyft, Inc., Uber Technologies, Inc., Curb Mobility, GREENLINES TECHNOLOGY INC., EasyMile, Ridecell, Inc., Zoox, Inc. (une filiale d’Amazon.com, Inc. ) .), Maxi Mobility SL, Gett, Bolt Technology OÜ et d’autres entreprises mondiales et nationales.

Analyse au niveau des pays

Le marché de la mobilité en tant que service est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, les canaux de distribution, les utilisateurs finaux, la connectivité et l’herbe mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la mobilité en tant que service sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Autres pays Asie-Pacifique ( APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) au Moyen-Orient et en Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Perspectives du marché des services de mobilité

Partie 04 : Redimensionner le marché de la mobilité en tant que service

Partie 05: Segmentation du marché de la mobilité en tant que service par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Environnement client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : ​Tendances du marché

Partie 12 : Statut du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

