Marché de la micro-maison: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

Selon Data Bridge Market Research, le marché du micrologement vaut 16,49 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 29,41 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 7,5 % sur la période de prévision . En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, des prix une analyse. , Analyse de la production, de la consommation et du comportement des consommateurs.

Aperçu du marché:

Les maisons ou les mini-maisons sont l’une des options de logement les plus abordables et sont principalement conçues pour accueillir une petite famille. Sa superficie bâtie est généralement de 400 pieds carrés ou moins, mais peut être étendue à 1 000 pieds carrés, sans compter le grenier. Ces mini-maisons peuvent également être utilisées à des fins récréatives, et certaines d’entre elles peuvent être construites sur des remorques ou attachées à des véhicules lourds pour les déplacer d’un endroit à un autre.

Vivre dans une maison sans services publics, sans hypothèque ni loyer ressemble plus à un bonheur éternel. Désormais, il est possible de vivre dans une maison qui produit sa propre eau et génère sa propre facture d’électricité. Les forces environnementales et économiques nous obligent à repenser notre façon de vivre sur cette planète. Le mouvement des petites maisons a gagné en popularité aux États-Unis et gagne également du terrain à l’étranger.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des Tiny Homes figurent Berkshire Hathaway Inc. (États-Unis), Cavco Industries Inc. (États-Unis), American Tiny House (États-Unis), Aussie Tiny Houses (Australie), Skyline Champion Corp. (États-Unis) ) ), BAAHOUSE et BAASTUDIO PTY LTD. (Australie), Tiny SMART House Inc. (États-Unis), Tiny Eco, Homes UK Ltd. (Royaume-Uni), Designer ECO Tiny Homes (États-Unis), Heirloom Inc. (États-Unis), HONOMOBO (Canada), Humble Hand Craft (États-Unis) , ICON Technology Inc. (États-Unis), Molecule Tiny Homes (États-Unis), Mustard Seed Tiny Homes LLC (États-Unis), New Frontier Tiny Homes (États-Unis), Oregon Cottage Co. (États-Unis), Meka Inc. (États-Unis), Tumbleweed Tiny House Co. (États-Unis), Mini Mansions Tiny Home Builders LLC (États-Unis), Tiny Home Builders (États-Unis)

Analyse au niveau national du marché du micrologement :

Les pays couverts par le rapport de marché Micro Houses sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Marché des micro-maisons [Global – Segmentation par régions]

Répartition régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/Prévision du marché

