Marché de la messagerie premium : concurrence par les acteurs commerciaux Développements actuels en 2021, tendances à venir, type de produit et applications prévues jusqu’en 2028

L’étude de recherche sur le marché de la messagerie Premium 2021-2028 améliore les capacités de prise de décision et aide à créer des contre-stratégies puissantes pour obtenir un avantage concurrentiel, selon un dernier rapport de recherche de The Insight Partners. L’analyse du marché Messagerie Premium est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés.

La messagerie premium est une option utilisée pour acheter des programmes de messagerie ou s’y abonner, proposée par les fournisseurs de contenu tiers à des tarifs premium. Ces programmes de messagerie sont lancés par des numéros à cinq ou six chiffres, également appelés codes abrégés. Les codes courts sont similaires à un numéro de téléphone et sont utilisés pour suivre les messages texte des téléphones mobiles vers les applications de messagerie mobile interactives. Ces programmes sont annoncés dans toutes sortes de médias tels que la radio, la télévision, les magazines, les journaux et Internet.

Principaux acteurs clés étudiés sur le marché de la messagerie premium :

AT&T

Comviva

DIMOCO

Infobip sa

LIEN Mobilité

SÈVE

Sinch

Tata Communications

TWILIO INC.

tyntec

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Basé sur la plate-forme, le marché mondial de la messagerie premium est segmenté en plate-forme de messagerie Cloud API et en services de messagerie traditionnels et gérés.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en services de gestion de la relation client, services d’enquête et de recherche, services d’authentification, services promotionnels et marketing, services de contenu poussé, notifications et alertes, etc.

Basé sur la verticale de l’industrie, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique, voyages et tourisme, gouvernement, soins de santé et autres.

DYNAMIQUE DE MARCHE :

Conducteurs:

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché de la messagerie premium sont l’accent mis sur l’amélioration de l’interaction client, l’augmentation de la base d’abonnés mobiles et l’adoption croissante de l’A2P.

Le marketing mobile et l’augmentation des revenus des opérateurs de réseaux mobiles devraient offrir des opportunités de croissance significatives pour le marché de la messagerie premium dans un avenir proche.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’Impact de Covid-19 dans ce rapport Marché de la messagerie premium.

En s’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de la messagerie premium est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Messagerie Premium est analysée et décrite dans le rapport.

La recherche sur le marché Messagerie Premium se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de la messagerie premium en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ? Quelles sont les principales forces motrices responsables du devenir du marché Messagerie Premium au cours de la période de prévision ? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché de la messagerie premium ? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Messagerie Premium dans différentes régions? Quelles sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché Messagerie Premium ? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

