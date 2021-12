Marché de la médecine sportive en Amérique du Nord 2021 | Taille de l’industrie, part, demande, fabricants et prévisions 2028

Avec un excellent marché, les entreprises de rapport peuvent créer un espace unique dans l’industrie mondiale et être identifiées comme le partenaire de croissance le plus cohérent et le plus dédié pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement organisationnel durable.

Selon le nouveau rapport de marché de Data Bridge Market Research «Marché nord-américain de la médecine sportive , par type de produit (orthobiologie (substituts de greffe osseuse, viscosupplémentation, BMC, PRP), dispositifs chirurgicaux (plaques et vis), dispositifs d’arthroscopie, appareils orthopédiques et supports), Par zone corporelle (genou, hanche, épaule et coude, pied et cheville, poignet et main), par utilisateurs finaux (cliniques orthopédiques, hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, autres), par pays (États-Unis, Canada, Mexique) – Tendances et prévisions à 2022″, a représenté une valeur de marché de 7,3 milliards USD en 2015 et devrait atteindre 12,3 milliards USD en 2022, avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision 2016 à 2022.

Principaux acteurs clés du marché :

Arthrex, Inc.

Smith et neveu

DePuy Synthes

Stryker

Société CONMED

Services Johnson & Johnson

Oiseau & Cronin

Zimmer Biomet

Anika Therapeutics, Inc.

Ossur

Breg, Inc.

Mueller Sports Medicine, Inc.

DJO Global, Inc.

Medtronic

GENERAL ELECTRIC

Ceterix Orthopédie

KFX Medical LLC.

MedShape, Inc.

Faits saillants importants traités dans ce rapport de recherche :

Analyse de marché approfondie, y compris des informations sur les moteurs et les défis actuels

Une étude exhaustive sur les tendances attendues, l’évolution de la dynamique du marché et l’intelligence du marché

L’analyse des cinq forces de Porter discutant du potentiel des acheteurs et des vendeurs opérant sur le marché, ce qui est susceptible d’aider à développer des stratégies efficaces

Analyse détaillée du scénario concurrentiel changeant et analyse approfondie des fournisseurs

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie du contrôle d’accès

Chapitre 4: Marché du contrôle d’accès, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

Les lancements de nouveaux produits par les fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la médecine sportive

Le marché de la médecine du sport vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de l’industrie esthétique avec les ventes de médecine du sport, l’impact des progrès de la médecine du sport et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la médecine du sport. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Quelques offres de rapports notables :

– Nous vous fournirons une analyse de la mesure dans laquelle ce rapport d’étude de marché acquiert des caractéristiques commerciales ainsi que des exemples ou des instances d’informations qui vous aident à mieux le comprendre.

– Nous vous aiderons également à identifier les termes et conditions habituels / standard, en tant qu’offres, valeur, garantie et autres pour le secteur de ce rapport d’étude de marché.

– En outre, ce rapport vous aidera à identifier les tendances à prévoir dans les taux de croissance de ce rapport d’étude de marché.

– Le rapport analysé prévoira la tendance générale de l’offre et de la demande dans ce rapport d’étude de marché.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.