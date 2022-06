Marché de la médecine de précision en Amérique du Nord 2022 Information sur la chaîne de l’industrie et régions des marchés émergents 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché nord-américain de la médecine de précision . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

La médecine de précision est un processus moderne et très efficace de diagnostic médical et de traitement des maladies utilisant des données pertinentes autour de la constitution génétique d’un patient, étayées par des données environnementales et comportementales. L’Amérique du Nord est pionnière dans l’adoption d’innovations et d’avancées technologiques dans le secteur de la santé, ce qui contribuera à la croissance du marché dans cette région. L’Amérique du Nord est la région générant le plus de revenus pour le marché de la médecine de précision. L’adoption croissante de l’Internet des objets médicaux (IoMT) et l’utilisation de technologies telles que le séquençage génétique, les diagnostics, etc., ont alimenté la croissance de la médecine de précision dans cette région et le marché est à un stade de maturité dans des pays comme les États-Unis et le Canada. .

Le marché nord-américain devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,04 %, générant un chiffre d’affaires de 36,25 milliards USD d’ici 2023.

Le marché nord-américain de la médecine de précision est classé en trois segments principaux : en fonction des acteurs de l’écosystème : les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, les laboratoires cliniques, les sociétés de diagnostic et les spécialistes de l’informatique de santé/les sociétés de mégadonnées ; basée sur la thérapeutique : cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, troubles psychiatriques et maladies infectieuses ; et basée sur la technologie : analyse de mégadonnées, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique et diagnostics compagnons.

Les entreprises d’outils de diagnostic devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2018-2023, en raison d’une augmentation de la demande de médecine de précision. Les outils de diagnostic et les traitements jouent un rôle important dans le développement de solutions de précision pour déterminer si un médicament est approprié ou non pour un patient.

Dans les segments thérapeutiques, le traitement du cancer devrait afficher un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision 2018-2023.

Principaux facteurs de croissance

En raison des avancées technologiques dans le secteur de la santé en Amérique du Nord, le marché de la médecine de précision va émerger dans les années à venir. En 2015, le président des États-Unis de l’époque, Barrack Obama, a annoncé le lancement de l’Initiative de médecine de précision pour un nouvel effort de recherche audacieux visant à révolutionner les méthodes d’amélioration de la santé et de traitement des maladies. Par conséquent, le marché de la médecine de précision va croître au cours de la période de prévision en raison des initiatives et des politiques gouvernementales qui encouragent ces technologies.

Menaces et acteurs clés

La menace pour les informations personnelles telles que les données génétiques, les données ADN et ARN, etc., est considérée comme un obstacle à la croissance du marché de la médecine de précision. Ainsi, l’adoption de la médecine de précision peut se heurter à des obstacles en raison de préoccupations concernant la vie privée des consommateurs et la protection des données. De plus, les approbations requises par les sociétés pharmaceutiques auprès de la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis pour un médicament ou un traitement particulier sont un facteur chronophage, qui peut être difficile et entraver la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de la médecine de précision sont Abbott, GE Healthcare, Johnson & Johnson, etc.

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché de la médecine de précision en Amérique du Nord.

2. Moteurs du marché et défis sur le marché de la médecine de précision en Amérique du Nord.

3. Tendances du marché sur le marché nord-américain de la médecine de précision.

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour la segmentation du marché de la médecine de précision en Amérique du Nord par acteurs de l’écosystème (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques, sociétés de diagnostic et spécialistes de l’informatique de santé/sociétés de mégadonnées) par chiffre d’affaires (en milliards de dollars).

5. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour la segmentation du marché de la médecine de précision en Amérique du Nord par thérapeutique (cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, troubles psychiatriques et maladies infectieuses) par chiffre d’affaires (en milliards de dollars).

6. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour la segmentation du marché de la médecine de précision en Amérique du Nord par technologie (analyse de données volumineuses, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique et diagnostics compagnons) – par chiffre d’affaires (en milliards de dollars).

7. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché national (États-Unis et Canada) (en milliards USD) pour le marché nord-américain de la médecine de précision et ses segmentations par acteurs de l’écosystème (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques, sociétés de diagnostic et spécialistes de l’informatique de la santé /entreprises de mégadonnées), par thérapeutique (cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, troubles psychiatriques et maladies infectieuses) et par technologie (analyse de mégadonnées, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique et diagnostics compagnons).

8. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des principales entreprises opérant sur le marché.

Pourquoi acheter ?

1. Comprendre la demande du marché de la médecine de précision pour déterminer la viabilité du marché.

2. Déterminer les marchés développés et émergents où le marché de la médecine de précision est fourni.

3. Identifiez les défis et relevez-les.

4. Développer des stratégies basées sur les moteurs, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

5. Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

6. Reconnaître les principaux concurrents du marché et réagir en conséquence.

7. Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

8. Définir le positionnement concurrentiel en comparant les produits et services avec les principaux acteurs du marché.

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l’analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l’analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc. dans les régions suivantes. et/ou pays :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

