Marché de la médecine de précision 2022 Statistiques de croissance des entreprises et aperçu des acteurs clés 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché de la médecine de précision . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

La médecine de précision est une approche à venir qui consiste à rechercher si une personne a des maladies en évaluant la constitution génétique, puis en la diagnostiquant.

Le marché mondial de la médecine de précision devrait avoir un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif de 12,71 % et une taille de marché supérieure à 96,07 milliards USD d’ici 2023 .

L’Amérique du Nord domine le marché mondial en raison de la forte incidence du cancer et de l’augmentation des initiatives gouvernementales dans la région.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/precision-medicine-market-1/QI042

La médecine de précision implique une étude des informations spécifiques au patient pour diagnostiquer, puis catégoriser diverses maladies. Le concept de médecine de précision se développe rapidement dans la communauté médicale grâce à une expansion considérable de diverses technologies de pointe, telles que le séquençage de nouvelle génération, l’analyse de biomarqueurs moléculaires et bien plus encore. Avec l’aide de technologies en pleine croissance, la médecine de précision joue un rôle vital dans la prévention et le traitement de diverses maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, neurologiques et autres, qui pèsent actuellement sur le système de santé.

Le marché mondial de la médecine de précision est classé en trois segments principaux : en fonction des acteurs de l’écosystème : les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, les laboratoires cliniques, les sociétés de diagnostic et les spécialistes de l’informatique de santé/les sociétés de mégadonnées ; basée sur la thérapeutique : cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, troubles psychiatriques et maladies infectieuses ; et basée sur la technologie : analyse de mégadonnées, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique et diagnostics compagnons.

Principaux facteurs de croissance

Le concept de médecine de précision a pris de l’ampleur dans la communauté des soins de santé, propulsé par l’énorme expansion de diverses technologies de pointe telles que le séquençage de nouvelle génération, l’analyse de biomarqueurs moléculaires et bien d’autres. Le marché de la médecine de précision est également stimulé par les initiatives prises par le gouvernement, telles que l’initiative de médecine de précision (PMI), prise par le gouvernement américain.

La pression croissante pour réduire les coûts des soins de santé à l’échelle mondiale, la croissance des dispositifs de soins de santé personnels, l’émergence de modèles de remboursement basés sur la valeur et les tendances de numérisation des soins de santé facilitent la transition du modèle de traitement d’un modèle unique à des thérapies ciblées stratifiées et basées sur les résultats , qu’on appelle la médecine de précision.

Menaces et acteurs clés

La menace pour les données personnelles, les coûts de diagnostic élevés et le risque de défaillance matérielle et logicielle sont quelques-uns des facteurs qui entraveront la croissance du marché.

Les principaux acteurs qui ont contribué de manière significative au marché de la médecine de précision sont Abbott Laboratories, GE Healthcare, GlaxoSmithKline (GSK), Johnson & Johnson, Pfizer, Laboratories Corporation of America Holdings et Danaher Corporation, entre autres.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/precision-medicine-market-1/QI042

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché mondial de la médecine de précision

2. Moteurs et défis du marché mondial de la médecine de précision.

3. Tendances du marché mondial de la médecine de précision

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des acteurs de l’écosystème sur le marché mondial de la médecine de précision (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques, sociétés de diagnostic et spécialistes de l’informatique de santé/sociétés de mégadonnées)

5 Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment thérapeutique sur le marché mondial de la médecine de précision (cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, troubles psychiatriques, maladies infectieuses)

6. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment technologique sur le marché mondial de la médecine de précision (analyse de données volumineuses, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique et diagnostics compagnons)

7. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des grandes entreprises opérant dans le marché

Pourquoi acheter ?

1. Obtenez une large compréhension du marché mondial de la médecine de précision, des utilisations finales, des thérapeutiques et des autres sous-marchés

2. Obtenez des moteurs et des défis spécifiques à la géographie affectant le marché mondial de la médecine de précision, ses utilisations finales, ses thérapeutiques et les sous-marchés marchés

3. Concevoir des stratégies d’entrée sur le marché en comprenant les facteurs qui stimulent la croissance du marché

4. Identifier les défis et les relever

5. Obtenir un aperçu des initiatives et des stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de la direction de la croissance future

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l’analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l’analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc. dans les régions suivantes. et/ou pays :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Demander la description complète du rapport, la table des matières, le tableau de la figure, le graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/precision-medicine-market-1/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/