Marché de la médecine de précision 2022 par estimation de la taille, demande, tendances, dynamique du marché, concurrence par les fabricants, historique

Analyse et taille du marché

On estime que le marché de la médecine de précision augmentera rapidement au cours de la période de prévision. La médecine de précision est une nouvelle approche de la prévention et du traitement des maladies qui gagne du terrain. Le procédé permet aux médecins et aux médecins d’étudier la réponse d’un individu à un traitement. La méthode examine le profil génétique d’un individu ainsi que son mode de vie et son environnement. Precision Medicine Initiative (PMI) a été annoncée en janvier 2015, avec plus d’un million de volontaires, pour étendre la médecine de précision à tous les troubles. L’ensemble de la gestion unifiée des services partagés, une entreprise axée sur les données, a soutenu le traitement des maladies et la recherche sur le prolongement de la santé à la jonction de l’environnement, du mode de vie et de la génétique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la médecine de précision était évalué à 58,29 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 145,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la médecine de précision sont :

Moderna, Inc. (Massachusetts)

PERSONALIS INC. (ÉTATS-UNIS)

GENOCEA BIOSCIENCES, INC (États-Unis)

CureVac AG (Allemagne)

CELLDEX THERAPEUTICS (États-Unis)

BIONTECH SE (Rhénanie-Palatinat)

Advaxis, Inc. (États-Unis)

Agenus Inc. (États-Unis)

Immatics Biotechnologies GmbH (Allemagne)

Gritstone Oncology (États-Unis)

NantKwest, Inc. (États-Unis)

bioMérieux SA (France)

Segmentation du marché de la médecine de précision :

Par application (diagnostic, thérapeutique, autres), technologies (pharmacogénomique, tests au point de service, thérapie par cellules souches, pharmacoprotéomique, autres), indication (oncologie, troubles du système nerveux central (SNC), troubles immunologiques, troubles respiratoires, autres) , Médicaments (Alectinib, Osimertinib, Mepolizumab, Aripiprazole Lauroxil, Autres), Voie d’administration (Orale, Injectable), Utilisateurs finaux (Hôpitaux, Soins à domicile, Cliniques spécialisées, Autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial de la médecine de précision

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui offrent la médecine de précision, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire la médecine de précision.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Analyse PESTLE du marché de la médecine de précision

Politique (Politique politique et stabilité ainsi que commerce, fiscalité et fiscalité

Stratégies)

Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, matière première

coûts et taux de change)

Social (évolution démographique de la famille, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de mode de vie)

Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, droit international

ainsi que la réglementation et les restrictions commerciales)

