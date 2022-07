Marché de la marijuana légale 2022 – Recherche approfondie sur la part de l’industrie, la taille, les facteurs de croissance, les régions, les plans d’affaires

Marché légal de l’industrie de la marijuanaLe rapport de recherche identifie et analyse les tendances à venir dans l’industrie de la marijuana légale ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités. Avec l’année de référence précise et l’année historique, les évaluations et les calculs sont effectués dans le rapport. Le rapport sur le marché de l’industrie de la marijuana légale a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Cela permet de savoir comment le marché va agir au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Toutes les données statistiques, qui sont calculées avec les outils les plus authentiques tels que l’analyse SWOT,

Analyse et taille du marché mondial de la marijuana légale

Au cours des dernières années, l’utilisation de la marijuana comme drogue récréative a été interdite dans de nombreux pays. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives en raison des efforts de légalisation de longue date.

Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « huiles » représentent le plus grand segment de type de produit en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de marijuana dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie, entre autres.

Cliquez ici pour un échantillon gratuit + des graphiques associés du rapport @ : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-legal-marijuana-market

Parcourez les informations sur le marché, les tableaux et les chiffres dans la table des matières en profondeur sur «Taille, part, croissance, tendances du secteur et prévisions du marché mondial de la marijuana légale jusqu’en 2029».

Enfin, toutes les parties du marché de la marijuana légale sont quantitativement et subjectivement évaluées pour penser au marché mondial et régional de la même manière. Cette étude de marché présente des données de base et des chiffres réels sur le marché donnant une analyse approfondie de ce marché en fonction des tendances du marché, des moteurs du marché, des contraintes et de ses perspectives d’avenir. Le rapport fournit le défi monétaire mondial à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT.

Segmentation clé :

Par composant (services, logiciels, matériel)

Par type (Solutions DME générales, Solutions DME spécialisées),

Par mode de livraison (sur site, basé sur le cloud)

Par taille d’hôpital (petits et moyens hôpitaux, grands hôpitaux)

Marché légal de la marijuana par principaux acteurs:

VIVO Cannabis Inc. (Canada)

Dr Chanvre Moi. (Irlande)

QC Infusion (États-Unis)

Services de production de chanvre (Canada)

Chanvre de la vallée de l’Hudson, LLC. (NOUS)

Routes vertes (États-Unis)

Royal CBD (États-Unis)

Moon Mother Hemp Company (États-Unis)

Huile de CBD Europe (Europe)

King CBD (États-Unis)

FOLIUM BIOSCIENCES (US)

CV Sciences, Inc. (États-Unis)

Pharmahemp doo (Slovénie)

Gaia Botanicals, LLC (États-Unis)

Canazil (États-Unis)

Kazmira (États-Unis)

Laboratoires de Spring Creek (États-Unis)

….

Géographiquement, ce rapport est segmenté en certaines régions clés, avec la fabrication, l’épuisement, les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance de la marijuana légale dans ces régions, de 2011 à 2027 (prévisions), couvrant la Chine, les États-Unis, l’Europe, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud et leur part (%) et CAGR pour la période de prévision 2022 à 2027

Le rapport complet sur le marché de l’industrie de la marijuana légale est le résultat des modèles de meilleures pratiques, d’une analyse de marché complète et de méthodologies de recherche avec lesquels il atteint une segmentation et des informations parfaites sur le marché. Le rapport sur le marché de l’industrie de la marijuana légale a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Les études de marché réalisées dans ce rapport sur l’industrie de la marijuana légale sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies de production, de marketing, de vente et de promotion. Pour faire du rapport mondial Legal Marijuana Industry un rapport exceptionnel,

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial de la marijuana légale.

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui offrent de la marijuana légale, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire la marijuana légale.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-legal-marijuana-market

Étendue du marché mondial de la marijuana légale et taille du marché

Le marché légal de la marijuana segmenté en fonction du type, de l’application et du type de produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Cannabis récréatif

Cannabis Médical

En fonction du type, le marché légal de la marijuana est segmenté en marijuana récréative et en marijuana médicale.

Application

La douleur chronique

Les troubles mentaux

Cancer

Les autres

Sur la base de l’application, le marché légal de la marijuana est segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres.

type de produit

Bourgeons

Huiles

Teintures

Les autres

En fonction du type de produit, le marché légal de la marijuana est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

Réponses aux questions clés

Dans quelle mesure le marché de la marijuana légale est-il réalisable pour un investissement à long terme ?

Quels sont les facteurs qui influencent la demande de marijuana légale dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial de la marijuana légale?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est.