Marché de la manipulation automatisée des liquides – Prévisions du secteur avec tendances récentes, taille, part, statistiques

Le marché de la manipulation automatisée des liquides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché de la manipulation automatisée des liquides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 1 802,23 millions d’ici 2028. Une augmentation des dépenses de santé dans le monde agit ainsi comme un moteur de la croissance du marché de la manipulation automatisée des liquides.

Portée du rapport et segmentation du marché :

Période de prévision : 2022 à 2028

Année de base : 2021

Années historiques : 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014)

Unités quantitatives : chiffre d’affaires en millions de dollars, volumes en unités, prix en dollars

Pays couverts : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

Attribut important et faits saillants du rapport :

Analyse détaillée de la part de marché mondiale

Segmentation du marché par produit, type de service et zone opérationnelle.

Taille historique, actuelle et projetée du marché en termes de volume et de valeur

Dernières tendances et développements de l’industrie

Paysage concurrentiel pour le marché de la manipulation automatisée des liquides

Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

Définition du marché

La manipulation de liquides consiste à transférer un liquide d’un endroit à un autre dans un laboratoire, généralement à des fins de test. Aussi simple que cela puisse paraître, la manipulation des liquides est importante pour les laboratoires du monde entier. La plupart des tests impliquent de vérifier d’innombrables petits échantillons de liquide pour certains attributs. Les échantillons peuvent être inférieurs à un microlitre (μL) et aident toujours le laboratoire à détecter les produits chimiques, à dépister les maladies et à multiplier l’ADN pour des tests supplémentaires.

Les systèmes automatisés de manipulation des liquides peuvent réduire le temps de traitement, diminuer la contamination des échantillons et augmenter la précision des bioessais. Ces systèmes libèrent les chercheurs de tâches longues, répétitives et laborieuses et libèrent du temps pour d’autres tests, rapports de laboratoire et autres tâches de laboratoire. Les bras robotiques distribuent des mesures précises des liquides aux récipients, tels que les plaques de microtitration, et remplacent les plaques ou les tubes, rationalisant ainsi le flux de travail.

Le rapport sur le marché gagnant de la manipulation automatisée des liquides permet de gagner du temps et de l’argent et de réduire les risques. Une meilleure compréhension du marché grâce à l’utilisation de ce rapport facilitera le développement des produits et des campagnes publicitaires afin de répondre plus précisément au marché cible. Pour faire avancer les connaissances de l’industrie de l’entreprise, pour générer de nouvelles campagnes de publicité et de marketing, ainsi que pour identifier les besoins démographiques à cibler, ce rapport d’activité sera très utile. Que les entreprises recherchent de nouvelles tendances de produits ou une analyse concurrentielle d’un marché existant ou émergent, le rapport sur la manipulation automatisée des liquides propose les meilleures offres de recherche et l’expertise pour s’assurer que les entreprises obtiennent efficacement les informations critiques dont elles ont besoin.

Acteurs clés inclus dans le rapport d’étude de marché mondial sur la manipulation automatisée des liquides :

Agilent Technologies, Inc., Aurora Biomed Inc, AUTOGEN INC., Beckman Coulter, Inc., BioTek Instruments, Analytik Jena GmbH, SPT Labtech Ltd., Corning Incorporated, Eppendorf Corporate, Illumina, Inc., FORMULATRIX, Gilson Incorporated, Hamilton Company , MOTIF ACTIF, LONZA, PerkinElmer Inc ….

Segmentation clé du marché :

Par produit (postes de travail automatisés de manipulation de liquides, réactifs et consommables, et autres), type (systèmes automatisés de manipulation de liquides et manipulation semi-automatisée de liquides), procédure (dilution en série, reformatage de plaques, réplication de plaques, configuration PCR, criblage à haut débit, culture cellulaire , amplification du génome entier, impression de matrices et autres), modalité (embouts jetables et embouts fixes), application (découverte de médicaments, génomique, diagnostic clinique, protéomique et autres), utilisateur final (industries biotechnologiques et pharmaceutiques, instituts de recherche, hôpitaux et diagnostic Laboratoires, instituts universitaires et autres utilisateurs finaux), canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail, distributeurs tiers)

Répartition par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Indonésie, Corée, Autres)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Autres)

Amérique latine (Brésil, Mexique, Autres)

Moyen-Orient et Afrique (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Irak, Autres)

Méthodologie de recherche : marché mondial de la manipulation automatisée des liquides

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Table des matières du rapport d’étude de marché sur la manipulation automatisée des liquides:

Préface

Portée et méthodologie

Résumé

Introduction

Marché mondial de la manipulation automatisée des liquides

Analyse SWOT

Analyse de la chaîne de valeur

Analyse des prix

Paysage concurrentiel

Réponses aux questions clés

Dans quelle mesure le marché de la manipulation automatisée des liquides est-il réalisable pour un investissement à long terme? Quels sont les facteurs qui influencent la demande de manipulation automatisée des liquides dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial de la manipulation automatisée des liquides? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

