Marché de la mammographie numérique – Tendances du secteur, analyse des prévisions et nouvelles opportunités de croissance d’ici 2022-2029

DBMR a publié une nouvelle étude sur le marché mondial de la mammographie numérique des informations exclusives, des opportunités et une estimation de la taille des revenus et des facteurs de croissance. Le rapport sur le marché de la mammographie numérique vise à offrir aux entreprises une opportunité de reconnaître les tendances modernes, la taille du marché, la croissance, la part, les segments, les fabricants et les technologies, la future feuille de route et les prévisions pour 2029. L’étude est segmentée par pays majeurs et émergents à fort potentiel et élabore des informations qualitatives et quantitatives, y compris la répartition de la taille du marché par chiffre d’affaires et volume (le cas échéant). Pour atteindre les prévisions de la taille du marché et l’estimation de la croissance, diverses mesures importantes sont prises en compte, telles que l’analyse SWOT des acteurs, tous les développements récents, les lancements à venir, les coentreprises, les fusions et les accusations d’acteurs pertinents de l’industrie.

La mammographie numérique mondiale segmentée comme suit :

Par produit (tomosynthèse par mammographie numérique plein champ 2D, tomosynthèse par mammographie numérique plein champ 3D, mammographie CR. Mammographie DR)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques de cancérologie, cliniques de gynécologie, ASC, centres d’imagerie diagnostique)

Les principaux acteurs du marché mondial de la mammographie numérique sont

PLANMED OY

Carestream Health

Hologic, Inc.

FUJIFILM Corporation

Siemens Healthcare GmbH

GENERAL ELECTRIC COMPANY

Analogic Corporation

Konica Minolta, Inc

Koninklijke Philips NV

AURORA HEALTHCARE US CORP

L’étude de marché mondiale sur la mammographie numérique est classée par type, applications et principales zones géographiques avec une répartition au niveau des pays qui comprend l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Taïwan , Australie, Reste de l’Asie-Pacifique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Reste de l’Europe), MEA (Moyen-Orient, Afrique), Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique).

Facteurs de marché

L’augmentation des programmes organisés par les autorités et les gouvernements concernant le diagnostic des troubles liés au sein devrait stimuler la croissance du marché

Une sensibilisation accrue à la prévalence du cancer du sein chez les femmes et aux avantages associés au diagnostic précoce de la maladie stimulera la croissance du marché

La prévalence croissante de la population gériatrique entraînant une incidence accrue de divers troubles chroniques devrait alimenter la croissance du marché

Divers changements dans les modes de vie entraînant des changements importants dans les hormones de la population cible sont tous des facteurs à l’origine de la prévalence des troubles liés au sein qui stimulent également cette croissance du marché

Contraintes du marché

Les inquiétudes concernant les risques associés à l’exposition aux rayonnements dans le diagnostic du sein par mammographie devraient limiter la croissance du marché

Le manque de compréhension du travail donnant lieu à une collecte de résultats inexacte entravera la croissance du marché

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la mammographie numérique :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Mammographie numérique

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de la mammographie numérique.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la mammographie numérique

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de la mammographie numérique Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2014-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la mammographie numérique qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2025).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

