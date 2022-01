Marché de la mammographie Numérique améliorée par contraste Énorme développement de 637,54 millions USD d’ici fin 2027 avec GE Healthcare, Siemens Healthineers (Siemens AG), Allengers Medical Systems Limited

La mammographie numérique améliorée par contraste (CEDM), également connue sous le nom de Mammographie spectrale améliorée par contraste (CESM), est une technique d’imagerie mammaire révolutionnaire. Technique CEDM.

Le marché de la mammographie numérique améliorée par contraste (MDEC) était évalué à 303,46 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 637,54 millions de dollars d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de + 9 % de 2022 à 2027.

L’objectif principal de toute modalité d’imagerie mammaire diagnostique est de définir avec précision la présence, la technique et le degré de la maladie afin de prendre les meilleures décisions de traitement possibles pour la patiente.

Actuellement, la mammographie est l’étalon-or pour le dépistage du cancer du sein; cependant, la mammographie a ses inconvénients, en particulier dans les seins plus denses, où sa sensibilité à la détection du cancer diminue.

La mammographie numérique améliorée par contraste (MDEC) est une technique très populaire et la plus couramment utilisée à travers le monde en raison de la prévalence croissante du cancer du sein.

L’âge, l’obésité, la consommation nocive d’alcool, les antécédents familiaux de cancer du sein, les antécédents d’exposition aux radiations, les antécédents reproductifs (âge au premier cycle menstruel et âge à la première grossesse), le tabagisme et l’hormonothérapie ménopausique sont tous des facteurs qui augmentent le risque de cancer du sein.

Acteurs Clés

GE Healthcare, Siemens Healthineers (Siemens AG), Allengers Medical Systems Limited, Planmed Oy, Hologic, Inc., et d’autres.

Les chiffres du marché mondial, régional, segmentaire et autres tels que les revenus, le volume, le TCAC et la part de marché fournis dans le rapport peuvent être facilement fiables en raison de leur haut niveau d’exactitude et d’authenticité. Les lecteurs reçoivent également une étude sur la demande actuelle et future sur le marché mondial de la mammographie numérique à contraste amélioré.

Ce rapport couvre les données des fabricants, y compris: expédition, prix, revenus, bénéfice brut, dossier d’entrevue, distribution commerciale, etc., ces données aident le consommateur à mieux connaître les concurrents. Ce rapport couvre également toutes les régions et tous les pays du monde, ce qui montre un état de développement régional, y compris la taille, le volume et la valeur du marché, ainsi que des données sur les prix.

Segmentations de Marché

Techniques Couvertes:

* Images 2D

* Images 3D

Techniques Couvertes:

* MDEC à Double Énergie

* Soustraction Temporelle

Demandes Couvertes:

• Diagnostic

• Dépistage

Utilisateurs Finaux Couverts:

* Centres de Diagnostic

• Hôpital

* Cliniques Spécialisées

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Couverture de la Recherche sur le Marché de la Mammographie Numérique Améliorée par Contraste:

L’étude de marché couvre la taille du marché de la mammographie numérique améliorée par contraste sur différents segments. Il vise à estimer la taille du marché et le potentiel de croissance sur différents segments, y compris l’application, le type, la taille de l’organisation, la verticale et la région.

Table des Matières

Aperçu du rapport: Il comprend les principaux acteurs du marché mondial de la mammographie numérique améliorée à contraste couvert dans l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de la croissance mondiale: Cette section se concentre sur les tendances de l’industrie où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial de la mammographie numérique à contraste amélioré. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où sont discutées les tendances des prix de commercialisation, la capacité, la production et la valeur de production du marché mondial de la mammographie numérique améliorée par contraste.

Part de marché par les fabricants: Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par les fabricants, la production et la capacité par les fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type: Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application: Outre un aperçu du Marché mondial de la Mammographie Numérique Améliorée par contraste par application, il donne une étude sur la consommation sur le Marché mondial de la Mammographie Numérique Améliorée par contraste par application.

Production par région: Ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, les importations et les exportations et les acteurs clés de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils d’entreprise: Presque tous les principaux acteurs du marché mondial de la mammographie numérique améliorée par contraste sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs récents développements sur le marché mondial de la mammographie numérique améliorée par contraste, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Analyse de la Chaîne de valeur et des ventes: Il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché mondial de la mammographie numérique améliorée par contraste.

Principaux résultats: Cette section donne un aperçu rapide des résultats importants de l’étude de recherche.

