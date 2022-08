Marché de la maladie des agglutinines froides: part de l’industrie, revenus, acteurs clés, TCAC, demande et prévisions de ventes jusqu’en 2029

le marché de la maladie des agglutinines froides inspecte le marché en fonction du produit, de la part de marché et de la taille de la part du produit. Les principaux objectifs du rapport comprennent ; analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance du marché de la maladie des agglutinines froides . Pour avoir un aperçu des principales perspectives régionales dans lesquelles le marché est florissant. Décrire et prévoir le marché de la maladie des agglutinines froides , en termes de valeur, par processus, type de produit et industrie. Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la maladie des agglutinines froides était évalué à 72 millions USD en 2021 et devrait atteindre 293,46 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 19,20% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Ces dernières années, le marché de la maladie des agglutinines froides devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. La maladie des agglutinines froides (CAD) est un sous-ensemble rare d’ anémie hémolytique auto-immune qui affecte les cellules lymphoprolifératives clonales des cellules B (AIHA). CAD se produit pour 15-25 pour cent des AIHA et affecte principalement les personnes d’âge moyen et les personnes âgées. Lorsque les lymphocytes B clonaux dérivés de la moelle osseuse sont exposés à des températures de congélation (0-4°C), ils produisent des auto-anticorps qui se fixent aux érythrocytes, produisant une agglutination et éventuellement une hémolyse à médiation immunitaire.

La maladie des agglutinines froides est un type rare d’anémie hémolytique auto-immune acquise dans laquelle le système immunitaire de l’organisme attaque et détruit ses propres globules rouges en raison de l’exposition à des températures froides. Les températures froides ou les infections virales peuvent déclencher ou aggraver les symptômes de la maladie des agglutinines froides (CAD), et la plupart des personnes atteintes de la maladie présentent des symptômes d’anémie hémolytique tels que fatigue, mains et pieds froids, étourdissements, maux de tête, peau pâle, urine foncée, jaunisse, douleurs dorsales, douleurs dans les jambes, diarrhée, problèmes cardiaques et vomissements.

Dynamique du marché de la maladie des agglutinines froides

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la maladie des agglutinines froides

On estime que la prévalence croissante de la maladie des agglutinines froides accélère la croissance du marché. Certains types de cancer, d’infections bactériennes, d’infections parasitaires, de maladies virales et d’autres maladies auto-immunes sont les facteurs de risque qui entraînent la prévalence de la maladie secondaire des agglutinines froides.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de la maladie des agglutinines froides est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Nombre croissant de personnes âgées

On estime que la population gériatrique en plein essor renforcera l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population gériatrique mondiale, qui était estimée à plus de 524 millions en 2010, devrait atteindre près de 2 milliards d’ici 2050. En raison de leur système immunitaire affaibli, les personnes gériatriques sont plus susceptibles de contracter la maladie des agglutinines froides, estimée en outre pour améliorer le taux de croissance du marché.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché de la maladie des agglutinines froides. De plus, l’augmentation du niveau de revenu disponible et le mode de vie sédentaire des personnes entraîneront l’expansion du marché de la maladie des agglutinines froides.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la maladie des agglutinines froides. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la maladie des agglutinines froides au cours de la période de prévision.

Analyse épidémiologique des patients

Les personnes âgées de 40 à 80 ans sont les plus susceptibles de contracter la maladie des agglutinines froides (CAD). L’âge médian du début des symptômes est d’environ 65 ans, ce qui signifie que la moitié des personnes touchées développent des symptômes avant cet âge et l’autre moitié après. La maladie touche environ 16 personnes sur un million (prévalence) et une personne sur un million développe la maladie chaque année (incidence). Par rapport aux hommes, les femmes sont presque deux fois plus susceptibles de développer la maladie.

Le marché de la maladie des agglutinines froides vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché de la maladie des agglutinines froides

Au cours de la période projetée, le marché de la maladie des agglutinines froides devrait être limité par l’épidémie de COVID-19. Depuis son apparition en décembre 2019, le COVID-19 Le virus s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer une urgence de santé publique. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal dans les cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées. Depuis lors, la pandémie a retardé l’expansion du secteur de la santé et perturbé la chaîne d’approvisionnement. En outre, les gouvernements de nombreux pays ont imposé des confinements à l’échelle nationale pour stopper la propagation du COVID-19. De même, les organisations de santé de nombreux pays à travers le monde éprouvaient des difficultés à poursuivre leurs activités de chaîne d’approvisionnement.

Développement récent

En février 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé Enjaymo (sutimlimab-jome) dans le but de réduire le besoin de transfusion de globules rouges en raison de l’hémolyse chez les adultes atteints de la maladie des agglutinines froides (CAD). C’est le premier et le seul traitement approuvé pour les personnes souffrant de coronaropathie. Ce médicament agit en inhibant la destruction des globules rouges (hémolyse).

Portée du marché mondial de la maladie des agglutinines froides

Le marché de la maladie des agglutinines froides est segmenté en fonction des médicaments, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Drogues

Corticostéroïdes

Agents d’alkylation

Analogues de nucléosides puriques

Produits biologiques

Les autres

Forme posologique

Comprimés

Injections

Les autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse régionale / aperçu du marché de la maladie des agglutinines froides

Le marché de la maladie des agglutinines froides est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, médicaments, forme posologique, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la maladie des agglutinines froides sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché de la maladie des agglutinines froides en raison de l’adoption croissante de technologies plus récentes dans cette région. De plus, la hausse des dépenses de santé et la demande croissante de traitements spécifiques à une maladie propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de patients dans cette région. En outre, le développement des infrastructures de soins de santé et l’augmentation de la population gériatrique propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Maladie des agglutinines froides

Le paysage concurrentiel du marché Maladie des agglutinines froides fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la maladie des agglutinines froides.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la maladie des agglutinines froides sont:

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Zydus Cadila (Inde)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Apellis Pharmaceuticals (États-Unis)

Incyte Corporation (États-Unis)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Amgen Inc. (États-Unis)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Réponses aux questions clés dans ce rapport : En

quoi notre portefeuille d’articles et d’administration contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans les demandes des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix pour les acheteurs de l’administration ?

Comment pourrions-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

Quel est l’effet de COVID-19 sur ce marché ?

Comprend les éléments clés suivants :

:- Représentation de l’entreprise – Une description détaillée des tâches et des divisions commerciales de l’organisation.

:- Procédure d’entreprise – aperçu de l’analyste de la méthodologie d’affaires de l’organisation.

:- Analyse SWOT – Un examen détaillé des atouts, des lacunes, des portes ouvertes potentielles et des dangers de l’organisation.

:- Histoire de l’organisation – Progression des occasions clés liées à l’organisation.

: – Éléments importants et administrations – Un aperçu des éléments importants, des administrations et des marques de l’organisation.

:- Principaux candidats – Un aperçu des principaux candidats à l’organisation.

:- Domaines et auxiliaires significatifs – Un aperçu et des subtilités de contact des domaines clés et des auxiliaires de l’organisation.

