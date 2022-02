Marché de la maintenance des équipements médicaux en Europe 2021 | Taille, part, demande, fabricants et prévisions de l’industrie 2028

The first-class market report helps in attaining sustainable growth in the market by providing well-versed, specific, and most relevant product and market information. This market research report studies the market and the industry profoundly by considering several aspects. Inputs from a variety of industry experts, essential for the detailed market analysis, have been considered very carefully to generate this finest market research report. The company profiles of all the major market players and brands are included in the reliable report which emphasizes the moves like product launches, product enhancements, joint ventures, mergers, and acquisitions and their effect on the sales, import, export, revenue, and CAGR values.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de la maintenance des équipements médicaux affichera un TCAC d’environ 9,70 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 106 047,2 millions USD d’ici 2029.

Scénario de marché

La maintenance des équipements médicaux désigne un ensemble de solutions et de services utilisés pour la maintenance des équipements médicaux. Les services de maintenance des équipements médicaux réduisent les temps d’arrêt des équipements et évitent qu’ils ne deviennent obsolètes.

Le résultat rapide et précis fourni par la maintenance des équipements médicaux est le principal facteur responsable de la croissance de la demande de maintenance des équipements médicaux. La prévalence croissante des maladies chroniques induit une croissance de la demande d’entretien des équipements médicaux. L’incidence croissante de maladies potentiellement mortelles entraînant des taux de diagnostic plus élevés, associée à un nombre croissant d’interventions chirurgicales, est un autre facteur qui propulse le taux de croissance du marché. Augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les pays en développement, demande croissante de plusieurs dispositifs médicaux tels que les pousse-seringues, les électrocardiographes, les ventilateurs, les ultrasons, et la base de population gériatrique en autoclave et en constante augmentation créera davantage des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Cependant, des politiques de remboursement défavorables et une faible sensibilisation dans les économies sous-développées créeront des obstacles à la croissance du marché. Les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement et à la pénurie de professionnels de la santé formés feront encore dérailler le taux de croissance du marché. Une infrastructure de soins de santé inadéquate , un marché rigide et hautement concurrentiel limitant la croissance globale et des réglementations strictes imposées sur les approbations de produits mettront également à l’épreuve le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché européen de la maintenance des équipements médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché de la maintenance des équipements médicaux en Europe

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fonction du type de service, des prestataires de services, du type d’appareil, du niveau de maintenance et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de service, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en préventif, correctif, performance/opérationnel.

Sur la base des prestataires de services, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en prestataires de services internes, prestataires de services externes.

Sur la base du type d’appareil, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en équipements d’imagerie, dispositifs endoscopiques, équipements électromédicaux, instruments chirurgicaux et autres équipements médicaux.

Sur la base du niveau de maintenance, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en niveau 3, spécialisé, niveau 2, technicien, niveau 1 et utilisateur (ou première ligne).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires et autres centres de soins de santé.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Royal Philips SA

Groupe Agfa-Gevaert

Canon Inc.

Drägerwerk AG & Co. KGaA,

Medtronic

Hitachi, Ltd.

FUJIFILM Holdings Corporation

B.Braun Melsungen AG

GROUPE HOYA

