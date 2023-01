Marché de la maille de sérigraphie enregistrant un TCAC de 4,76%, taille, part, tendances de l’industrie, facteur clé, croissance des revenus la plus élevée, acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport universel Screen Printing Mesh effectue une analyse SWOT où SWOT représente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ce rapport d’étude de marché aide à déterminer ces quatre domaines. Où se situent les forces et les faiblesses de l’entreprise ? Quelles opportunités sont disponibles pour l’entreprise sur le marché? Quels menaces/risques doivent être surmontés ou évités pour réussir ? Pour réussir, il est essentiel de vérifier régulièrement le pouls de la clientèle et le rapport sur le marché des mailles de sérigraphie fait de même. Les besoins immédiats des clients ou tout nouveau besoin que l’entreprise peut répondre ainsi que leurs réflexions sur l’entreprise et les produits peuvent être déterminés avec le rapport d’étude de marché.

Guides de rapport d’étude de marché sur les mailles de sérigraphie pour établir les niveaux de satisfaction des clients. S’il s’avère que leur niveau de satisfaction est faible, travaillez sur les causes et les moyens d’y remédier. Alors que, si le niveau de satisfaction est élevé, déterminez pourquoi il est élevé et apprenez à maintenir ce niveau. Les données en temps réel sur le marché et la clientèle fournies par ce rapport de marché peuvent aider à fixer des objectifs réalisables. Il est facile d’établir un modèle de croissance au fil du temps avec le meilleur rapport Screen Printing Mesh qui permet de savoir ce à quoi on peut s’attendre à l’avenir et, par conséquent, le plan peut être mis en œuvre afin d’étendre progressivement cette croissance de manière réaliste.

La maille sérigraphiée est une technique d’impression traditionnelle utilisée depuis plusieurs années. Un type de conception de pochoir est créé sur un maillage fin dans le processus de maillage de sérigraphie, et plusieurs couches d’encre sont poussées à travers cette disposition de pochoir sur la surface du matériau d’impression. La maille de sérigraphie émerge à l’échelle mondiale dans des applications de niche telles que l’impression sur verre. L’utilisation de la sérigraphie dans l’industrie électronique a également augmenté. L’impression sur les circuits imprimés nécessite beaucoup de précision et de sérigraphie, de sorte que l’industrie électronique a également obtenu des résultats très efficaces au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mailles de sérigraphie était évalué à 651,01 millions USD en 2021 et devrait atteindre 944,39 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,76 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production analyse et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

La sérigraphie est une technique d’impression qui utilise un maillage pour transférer l’encre sur un substrat, sauf dans les zones où un pochoir de blocage a rendu l’encre imperméable. Une lame ou une raclette est déplacée sur l’ensemble de l’écran pour remplir les ouvertures de maille ouvertes avec de l’encre, et un mouvement inverse qui amène l’écran à toucher temporairement le substrat le long d’une ligne de contact. L’encre est extraite des ouvertures de maille lorsque l’écran revient après le passage de la lame. Parce qu’une seule couleur est imprimée à la fois, plusieurs écrans peuvent être utilisés pour créer une image ou un dessin multicolore.

Portée du marché mondial des mailles de sérigraphie

Le marché des mailles de sérigraphie est segmenté en fonction du matériau, du type de filament, du nombre de mailles, du diamètre du fil, du substrat et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Polyarylate

Polyester

Nylon

Acier

Type de filaments

Monofilament

Multi-filaments

Autres

Nombre de mailles

Moins de 80 fils par pouce

80-110 fils par pouce

110-220 fils par pouce

220-305 fils par pouce

Au-dessus de 305 fils par pouce

Diamètre de filetage

En dessous de 30 microns

30-60 microns

60-90 microns

Au-dessus de 90 microns

Substrat

Métal

Plastique

Tissu

Un verre

Papier et carton

Utilisateur final

Industrie textile

Industrie de l’emballage

Verre et Céramique

Électronique et électrique

Publicité et marketing

Analyse de la part de marché de la maille de sérigraphie

Le paysage concurrentiel du marché de la toile de sérigraphie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des mailles de sérigraphie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des mailles de sérigraphie sont:

HAVER & BOECKER OHG (Allemagne)

Nippon Tokushu Fabric Inc. (Japon)

NBC Meshtec, Inc. (États-Unis)

Sefar SA (Suisse)

Maishi Wire Mesh Mfg (Chine)

Weisse & Eschrich Drahtgewebefabriken GmbH (Allemagne)

ASADA MESH CO., LTD. (Japon)

Montres SpA (Italie)

Nakanuma Art Screen Co., Ltd. (Japon)

Extris (Italie)

Groupe MAISHI (Chine)

Analyse/aperçus régionaux du marché de la maille de sérigraphie

Le marché des mailles de sérigraphie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits, matériau, type de filament, nombre de mailles, diamètre de fil, substrat et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des mailles de sérigraphie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des mailles de sérigraphie en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de mailles sérigraphiques dans cette région. La région Europe domine le marché des mailles de sérigraphie en raison de la demande croissante dans les industries du textile, de l’emballage, du verre et de la céramique et de la publicité et du marketing dans cette région.

Au cours de la période estimée, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de la demande croissante de l’industrie automobile et textile.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières principale du rapport sur le marché des mailles de sérigraphie

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

