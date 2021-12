Marché de la lutte contre le blanchiment d’argent : taille de l’industrie mondiale, demande, tendances et rapport futur

L’ étude de marché contre le blanchiment d’argent formulée par Data Bridge Market Research présente une analyse détaillée des tendances influentes qui prévalent dans ce domaine commercial. Le rapport d’étude de marché de la lutte contre le blanchiment d’argent propose un manuel complet sur la taille et l’état du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent au niveau mondial. Il donne les informations les plus récentes sur les offres de vente au détail, vous permettant de distinguer les domaines de développement. Il distingue les principales organisations, les principales marques et propose une enquête vitale sur les éléments clés impactant le marché. Le rapport intègre des données telles que les améliorations d’articles, les avancées de regroupement, les impacts financiers, la diffusion ou l’évaluation des problèmes. Il représente des données avec des tables appropriées ; des chiffres et des graphiques qui montrent comment le marché est amené à changer.

De plus, d’énormes tailles d’exemples ont été utilisées pour la collecte d’informations dans ce rapport anti-blanchiment d’argent qui convient aux besoins des petites, moyennes et grandes organisations. Ce rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent traite de chacune des parties du marché qui sont nécessaires pour produire le meilleur rapport d’étude de marché de première classe. SWOT et l’analyse Five de Porter ont été utilisées lors de la préparation de ce rapport pour donner une meilleure compréhension des organisations existantes. Le rapport d’étude de marché sur la lutte contre le blanchiment d’argent est une accumulation de données de première main, d’évaluations subjectives d’examinateurs de l’industrie et de contributions de spécialistes de l’industrie. En outre, le rapport cartographie en outre l’effet subjectif de différents facteurs de marché sur les portions de marché et les géologies.

Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 14,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 352,26 USD. millions d’ici 2028.

Certaines des principales entreprises clés couvertes pour cette recherche sont :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent sont Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE Systems Ltd, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Inc., Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle Corporation, Accenture, SAP SE et entre autres. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Souligne les facteurs clés suivants :

**Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

**Stratégie d’entreprise – Résumé de la stratégie commerciale de l’entreprise par l’analyste

**Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise

**Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise

**Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

**Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

** Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

**Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec un historique de 5 ans

Segmentation clé du marché

Sur la base de l’offre, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en solutions et services. En 2021, la solution détenait une part plus importante du marché car les logiciels AML fournis par les entreprises se présentent sous la forme de solutions telles que des logiciels.

Sur la base de la fonction, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en gestion de la conformité, rapports sur les transactions en devises, gestion de l’identité des clients, surveillance des transactions. En 2021, la gestion de la conformité détenait une plus grande part du marché, car la gestion de la conformité est le fondement de base du programme AML grâce auquel les banques et les institutions financières sont en mesure de surveiller les transactions, l’identité des clients et les transactions en devises, c’est pourquoi la gestion de la conformité domine dans la fonction. segment.

Sur la base du déploiement, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en cloud et sur site. En 2021, le cloud détenait une plus grande part du marché car il offre une plus grande évolutivité car vous ne payez que pour ce que vous utilisez et pouvez facilement évoluer pour répondre à la demande et réduire également les coûts.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. En 2021, les grandes entreprises détenaient la plus grande part du marché, car les grandes entreprises sont équipées de logiciels AML tels que les institutions financières pour la gestion de la conformité.

En ce qui concerne l’utilisation finale, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en banques et institutions financières, fournisseurs d’assurance, jeux et jeux d’argent, gouvernement, autres. En 2021, les banques et les institutions financières détenaient une plus grande part du marché car les banques et les institutions financières sont plus sensibles au blanchiment d’argent et utilisent de nombreux logiciels pour la gestion de la lutte contre le blanchiment d’argent et la conformité, la surveillance des transactions et bien d’autres.

Principes de base de la table des matières :

1 Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Joueurs couverts

1.4 Analyse du marché par type

1.5 Marché par application

1.6 Objectifs de l’étude

1,7 ans pris en compte

2 tendances de croissance mondiales

2.1 Taille du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent

2.2 Tendances de croissance de la lutte contre le blanchiment d’argent par régions

2.3 Tendances de l’industrie

3 Part de marché par les principaux acteurs

3.1 Taille du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent par les fabricants

3.2 Acteurs clés de la lutte contre le blanchiment d’argent Siège social et zone desservie

3.3 Acteurs clés Produit/solution/service de lutte contre le blanchiment d’argent

3.4 Date d’entrée sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent

3.5 Fusions & Acquisitions, Plans d’Expansion

4 Données de répartition par produit

4.1 Ventes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent par produit

4.2 Revenus mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent par produit

4.3 Prix de la lutte contre le blanchiment d’argent par produit

5 Données de répartition par utilisateur final

5.1 Aperçu

5.2 Données mondiales sur la ventilation de la lutte contre le blanchiment d’argent par utilisateur final

Les principales régions couvertes par le rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Cuba, Brésil, Argentine et bien d’autres.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, etc.)

Asie (Chine, Inde, Russie et bien d’autres

Pays asiatiques) Région du Pacifique (Indonésie, Japon et de nombreux autres pays du Pacifique)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud et bien d’autres)

Ce qui suit est une analyse polyvalente de toutes les requêtes des lecteurs importants abordées dans le rapport. Sur la base de ces références uniques, les acteurs du marché à la recherche d’une pénétration transparente du marché peuvent bien concevoir et mettre en œuvre des stratégies commerciales génératrices de revenus.

Le rapport met en évidence la taille et les dimensions du marché ainsi que les références de taux de croissance réalisables tout au long de la période de prévision Initiateurs clés de la croissance du marché et facteurs influençant la croissance



Fournisseurs de premier plan, parties prenantes ainsi que leur croissance favorisant les activités commerciales

Une analyse de tendance cruciale et une description des cinq forces de Porters

Nouvelles opportunités et pistes de croissance orientant les décisions de croissance systématiques sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent

REMARQUE : Notre rapport met en évidence les principaux problèmes et dangers auxquels les entreprises pourraient être confrontées en raison de l’épidémie sans précédent de COVID-19.

