marché de la logistique pharmaceutique en 2029 par entreprises, croissance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2029

Le marché de la logistique pharmaceutique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 110,84 milliards USD d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 6,52% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Caractéristiques du rapport

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Développements clés du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique sont Agility, Air Canada, PCI Pharma Services, Continental Cargo OU, CEVA Logistics, FedEx, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, LifeConEx, AGRO Merchants Group, United Parcel Service of America, Inc., DSV , VersaCold Logistics Services, AmerisourceBergen Corporation, Kuehne+Nagel, YUSEN LOGISTICS CO, LTD., Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd., SF Express, Panalpina World Transport (Holding) Ltd., CH Robinson Worldwide, Inc. et MARKEN parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La logistique pharmaceutique est une branche spécifique des services logistiques dans laquelle les prestataires de services se concentrent sur le stockage, le transport, la manipulation appropriée et la livraison des produits pharmaceutiques du lieu de fabrication au lieu souhaité. La logistique pharmaceutique a besoin que les services soient sélectionnés conformément à la réglementation des produits fournis par les autorités.

L’évolution rapide de l’inclinaison vers les médicaments biologiques fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché de la logistique pharmaceutique. En outre, l’augmentation des ventes et de la consommation de produits pharmaceutiques causée par la forte prévalence de maladies chroniques et la forte croissance de la population de patients cible devraient également stimuler la croissance du marché mondial de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision de 2021. De même, l’amélioration de la vérification et de la sécurité des services en empêchant la distribution de médicaments contrefaits via la chaîne d’approvisionnement et la forte demande de services spécialisés à valeur ajoutée tels que le stockage à température contrôlée et la chaîne du froid devraient également stimuler la croissance du marché. Par ailleurs,

Le point central du rapport

1. Pour mieux comprendre l’évolution de la dynamique du marché de l’industrie

2. Principaux acteurs et marques

3. Taille du marché historique et actuelle et projection jusqu’en 2028.

4. Il fournit une prévision sur cinq ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché

5. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

Portée du marché mondial de la logistique pharmaceutique et taille du marché

Le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en fonction du type, du composant, de la procédure et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le segment type du marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en logistique de la chaîne du froid et en logistique hors chaîne du froid. Sur la base des composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en composants de stockage, de transport et de surveillance. Le stockage a en outre été segmenté en entrepôt et conteneur réfrigéré. Le transport a en outre été segmenté en logistique de fret maritime, logistique de fret aérien, logistique terrestre et logistique intégrée. Les composants de surveillance ont en outre été segmentés en matériel et logiciel. Le matériel a en outre été sous-segmenté en capteurs, dispositifs RFID, télématique et dispositifs de mise en réseau. Sur la base de la procédure, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en systèmes de prélèvement, de stockage, de récupération et de manutention. Sur la base de l’application,

Portée du rapport :

1. Tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial des stabilisateurs de boissons

2. Tendances des principaux marchés régionaux et nationaux pour le type, la fonction et l’application.

3. Pour obtenir un aperçu complet du marché.

4. Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

5. Une perspective neutre vis-à-vis de la performance du marché

6. Des informations indispensables pour que les acteurs du marché maintiennent et renforcent leur empreinte sur le marché.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.