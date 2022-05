Marché de la logistique pharmaceutique: analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec une croissance prévue d’ici 2029 | Agilité, Air Canada, CEVA, FedEx

Aperçu du marché mondial de la logistique pharmaceutique :

Le rapport à grande échelle sur le marché de la logistique pharmaceutique met en lumière chaque région, la taille du marché en termes de (millions USD) pour chaque segment individuel et leur sous-segment pour la période de 2022 à 2029, compte tenu des facteurs de situation macro et micro. Le document donne une brève introduction aux perspectives du rapport de recherche, à la table des matières, à la liste des tableaux et aux figures, aux perspectives des principaux acteurs du marché et comprenant les régions clés. De plus, le rapport de grande envergure sur le marché de la logistique pharmaceutique aide le fabricant à déterminer l’efficacité des canaux de distribution existants, des programmes publicitaires ou des médias, des méthodes de vente et de la meilleure façon de distribuer les marchandises aux éventuels consommateurs.

Un résumé détaillé du Marché de la logistique pharmaceutique comprend un marché de premier plan qui comprend plusieurs leaders majeurs du marché dans le rapport. Le rapport sur la logistique pharmaceutique fournit des directives sur la planification des efforts de publicité et de promotion des ventes. Le document commercial nécessite une analyse approfondie du produit fabriqué par les fournisseurs en combinaison avec la gamme d’applications du produit. La section sur le paysage concurrentiel du rapport donne un aperçu clair de l’analyse de la part de marché des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique consiste en une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique devrait atteindre 110,84 milliards USD d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la logistique pharmaceutique est une branche spécifique des services logistiques dans laquelle les prestataires de services se concentrent sur le stockage, le transport, la manipulation appropriée et la livraison des produits pharmaceutiques du lieu de fabrication à l’emplacement souhaité. La logistique pharmaceutique a besoin que les services soient sélectionnés conformément à la réglementation des produits fournis par les autorités.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la logistique pharmaceutique sont l’évolution rapide de l’inclinaison vers les médicaments biologiques, la forte demande de médicaments en vente libre (OTC) et la croissance rapide de l’importance de l’assistance accélérée dans le secteur de la santé. et diverses initiatives gouvernementales.

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique est segmenté en fonction du type, du composant, de la procédure et de l’application. Le marché de la logistique pharmaceutique couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en logistique de la chaîne du froid et en logistique hors chaîne du froid.

Sur la base des composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en composants de stockage, de transport et de surveillance.

Sur la base de la procédure, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en systèmes de prélèvement, de stockage, de récupération et de manutention.

Sur la base de l’application, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en chimie pharmaceutique, biopharmaceutique et pharma spécialisée.

En termes d’analyse géographique, la région Amérique du Nord est en tête du marché de la logistique pharmaceutique en raison de la forte présence d’un grand nombre d’acteurs majeurs de l’industrie. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la croissance économique rapide des pays émergents tels que la Chine et l’Inde ainsi que de l’augmentation de la demande de médicaments due à la croissance de la population gériatrique. .

Principaux acteurs clés du marché mondial de la logistique pharmaceutique : Agility, Air Canada, PCI Pharma Services, Continental Cargo OÜ, CEVA Logistics, FedEx, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, LifeConEx, AGRO Merchants Group, United Parcel Service of America, Inc., DSV, VersaCold Logistics Services, AmerisourceBergen Corporation, Kuehne+Nagel, YUSEN LOGISTICS CO, LTD., Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd., SF Express, Panalpina World Transport (Holding) Ltd., CH Robinson Worldwide, Inc., MARKEN et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de la logistique pharmaceutique dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la logistique pharmaceutique?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Logistique pharmaceutique?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la logistique pharmaceutique

1 Aperçu du marché mondial de la logistique pharmaceutique

2 Concours mondiaux du marché de la logistique pharmaceutique par les fabricants

3 Capacité logistique pharmaceutique mondiale, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en logistique pharmaceutique (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Logistique pharmaceutique, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la logistique pharmaceutique par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de logistique pharmaceutique

8 Analyse des coûts de fabrication Logistique pharmaceutique

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la logistique pharmaceutique (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

