Marché de la logistique pharmaceutique 2021 Taille mondiale, part, demande, croissance future, enquête mondiale, analyse approfondie, prévisions d’ici 2028

Le marché de la logistique pharmaceutique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 110,84 milliards USD d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Aperçu du marché:

La logistique pharmaceutique est une branche spécifique des services logistiques dans laquelle les prestataires de services se concentrent sur le stockage, le transport, la manipulation appropriée et la livraison des produits pharmaceutiques du lieu de fabrication au lieu souhaité. La logistique pharmaceutique a besoin que les services soient sélectionnés conformément à la réglementation des produits fournis par les autorités.

L’évolution rapide de l’inclinaison vers les médicaments biologiques fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché de la logistique pharmaceutique. De plus, l’augmentation des ventes et de la consommation de produits pharmaceutiquesqui a été causée par une forte prévalence de maladies chroniques et une forte croissance de la population de patients cible devraient également stimuler la croissance du marché mondial de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision 2022-2029. De même, l’amélioration de la vérification et de la sécurité des services en empêchant la distribution de médicaments contrefaits via la chaîne d’approvisionnement et la forte demande de services spécialisés à valeur ajoutée tels que le stockage à température contrôlée et la chaîne du froid devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’utilisation de la logistique du fret aérien pour la distribution longue distance et intercontinentale de précieux vaccins et médicaments devrait également agir comme un facteur important qui favorisera la croissance du marché de la logistique pharmaceutique.

La forte demande de médicaments en vente libre (OTC), l’augmentation rapide de l’importance de l’assistance accélérée dans le secteur de la santé et diverses initiatives gouvernementales devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Cependant, on estime que la nécessité de services logistiques coordonnés et interconnectés avec un secret total dans la chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques limite la croissance du marché de la logistique pharmaceutique, alors que les produits inefficaces et la fluctuation des politiques de prix d’un endroit à l’autre à travers le monde peut défier la croissance du marché de la logistique pharmaceutique.

Ce rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la logistique pharmaceutique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la logistique pharmaceutique et taille du marché

Le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en fonction du type, du composant, de la procédure et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le segment type du marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en logistique de la chaîne du froid et en logistique hors chaîne du froid.

Sur la base des composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en composants de stockage, de transport et de surveillance. Le stockage a en outre été segmenté en entrepôt et conteneur réfrigéré. Le transport a en outre été segmenté en logistique de fret maritime, logistique de fret aérien, logistique terrestre et logistique intégrée. Les composants de surveillance ont ensuite été segmentés en matériel et logiciel . Le matériel a en outre été sous-segmenté en capteurs, dispositifs RFID, télématiques et dispositifs de mise en réseau.

Sur la base de la procédure, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en systèmes de prélèvement, de stockage, de récupération et de manutention.

Sur la base des applications, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en chimie pharmaceutique, biopharmaceutique et pharma spécialisée.

Analyse au niveau du pays du marché de la logistique pharmaceutique

Le marché de la logistique pharmaceutique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, composant, procédure et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché de la logistique pharmaceutique en raison de la forte présence d’un grand nombre d’acteurs majeurs de l’industrie. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la croissance économique rapide des pays émergents tels que la Chine et l’Inde ainsi que de l’augmentation de la demande de médicaments due à la croissance de la population gériatrique. . La section par pays du rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, L’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont fait partie des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique sont Agility, Air Canada, PCI Pharma Services, Continental Cargo OÜ, CEVA Logistics, FedEx, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, LifeConEx, AGRO Merchants Group, United Parcel Service of America, Inc., DSV , VersaCold Logistics Services, AmerisourceBergen Corporation, Kuehne+Nagel, YUSEN LOGISTICS CO, LTD., Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd., SF Express, Panalpina World Transport (Holding) Ltd., CH Robinson Worldwide, Inc. et MARKEN parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Table des matières:

Chapitre 1: Aperçu du marché de la logistique pharmaceutique

Chapitre 2: Impact économique du marché de la logistique pharmaceutique

Chapitre 3: Concurrence par fabricant

Chapitre 4: Production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

Chapitre 5: Offre (production), consommation , Exportation, Importation par régions (2022-2029)

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8 : Marché de la logistique pharmaceutique par analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyses géographiques du marché de la logistique pharmaceutique

Chapitre 11.1 : Amérique du Nord

Chapitre 11.2 : Europe

Chapitre 11.3 : Asie-Pacifique

Chapitre 11.4 : Amérique du Sud

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché de la logistique pharmaceutique

Chapitre 13 : Prévisions du marché de la logistique pharmaceutique (2022-2029)

Chapitre 14 : Rapports connexes

Chapitre 15 : Annexe

APERÇU STRATÉGIQUE CLÉ DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE PHARMACEUTICAL:

• Analyse de la production – La production de l’équipement de manipulation des patients est analysée par rapport aux différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché de la logistique pharmaceutique est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché du marché de la logistique pharmaceutique. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Approvisionnement et consommation – Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation pour le marché du marché de la logistique pharmaceutique. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

• Concurrents – Dans cette section, divers acteurs majeurs du marché de la logistique pharmaceutique sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – Le rapport sur le marché du marché de la logistique pharmaceutique comprend des informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur étendue de marché à l’aide de plusieurs outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux acteurs de l’industrie.

• L’aperçu à 360 degrés du marché de la logistique pharmaceutique basé sur un niveau mondial et régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés aux niveaux mondial, régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision en vue d’informations remarquables et de jauge ainsi que les moteurs et les limites disponibles du marché.

