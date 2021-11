Marché de la logistique et des services maritimes 2021 | A.P. Moller, Maersk, China Ocean Shipping Company Limited, CMA CGM LOG, Evergreen Marine Corp

Les analystes d’Insight Partners prévoient le dernier rapport sur « Impact et analyse du marché mondial de la logistique et des services maritimes (Covid-19) d’ici 2028 », selon le rapport ; Le rapport Marché couvre l’analyse globale et globale du marché avec tous ses facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché. Ce rapport est ancré sur l’évaluation qualitative et quantitative approfondie du marché.

Marché de la logistique et des services maritimes

Les navires exploités par des équipages civils pour transporter des marchandises d’un endroit à un autre par voie maritime sont connus sous le nom de logistique et services maritimes. L’augmentation des accords de libre-échange et l’augmentation du commerce maritime entre divers pays est le principal facteur qui alimente la croissance du marché de la logistique et des services maritimes. De plus, les conditions économiques en hausse de différents pays, associées à l’augmentation des importations et des exportations, stimulent davantage la croissance du marché de la logistique et des services maritimes.

Le contenu du rapport sur le marché de la logistique et des services maritimes présente une section authentique de chaque segment de marché comme le type, l’application, l’utilisateur final dans un arrangement perspicace. Il comprend des chiffres de marché concluants pour des graphiques et des tableaux pertinents pour permettre aux acteurs du marché de comprendre le scénario de marché et les points de vue de différents experts et leaders de l’industrie du marché Logistique et services maritimes.

Les principaux acteurs du marché de la logistique et des services maritimes :

A.P. Moller, Maersk, China Ocean Shipping Company Limited, CMA CGM LOG, Evergreen Marine Corp., Hapag-Lloyd AG, Hyundai Merchant Marine India Private Limited, Mediterranean Shipping Company S.A, Ocean Network Express Pte

Le besoin croissant d’une navigation rentable et sûre et l’augmentation du commerce maritime sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché de la logistique et des services maritimes. De plus, la numérisation et l’automatisation, le développement rapide de nouveaux ports dans les pays en développement et la consolidation des activités de transport de conteneurs sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la logistique et des services maritimes.

CADRE RÉGIONAL

L’estimation du marché mondial de la logistique et des services maritimes est en outre ventilée par segments et zones géographiques tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud, couvrant les 16 principaux pays des régions mentionnées. Le contenu qualitatif de l’analyse géographique couvrira les tendances du marché dans chaque région et pays qui comprend les faits saillants des principaux acteurs opérant dans la région/le pays respectif, l’analyse PEST de chaque région qui inclut les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques influençant la croissance de la marché.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché de la logistique et des services maritimes :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Logistique et services maritimes.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Logistique et services maritimes, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui stimulent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits clients, la segmentation, la tarification et la distribution.

