Marché de la logistique de la chaîne du froid dans le secteur de la santé Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

La taille du marché mondial de la logistique de la chaîne du froid des soins de santé devrait croître à un taux annuel composé de 6,61% au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre 18 696,18 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de l’acceptation et de l’utilisation des produits est le facteur responsable de la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid des soins de santé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur la logistique de la chaîne du froid des soins de santé sont AmerisourceBergen Corporation., CAVALIER LOGISITICS, Continental Carbon Company, DHL International GmbH., FedEx, Kuehne+Nagel, Deutsche Post AG, LifeConEx, American Airlines Cargo, Air Charter Service India Pvt Ltd. , AP Moller – Maersk, Agility, VersaCold Logistics Services, DelhiveryPvt Ltd, YUSEN LOGISTICS CO., LTD., V-Xpress., FulfillmentHubUSA et Prompt Brazil Logistics parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la logistique de la chaîne du froid dans le secteur de la santé

Healthcare cold chain logistics market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to healthcare cold chain logistics market.

Healthcare cold chain logistics is the service which enables temperature-controlled packaging, proper storage and transportation for the protection of temperature-sensitive products especially in pharmaceutical sector. It helps in preserving efficacy and maintaining the shelf life of the products such as medicines, vaccines, bio pharmaceuticals, samples and other products.

The different types of healthcare products require massive amount of preservation and safety thus, the development in pharmaceutical industriesis expected to heighten the growth ofhealthcare cold chain logistics market over the forecast period of 2021 to 2028. The demand for perishable foods such as dairy products, vegetables and fruits and non-veg will drive the market’s growth. However, the lack of appropriate resources or the technology for good quality cold chain facilities is projected to act as a restraint towards the growth of the market.

The new innovative development for better preservation, extended shelf life and proper safety of the productwill act as major opportunities for the healthcare cold chain logistics market growth is estimated to further generate new opportunities for the healthcare cold chain logistics market in the forecast period. On the other hand, the development of the market lays burden on environment such as emission of harmful gases may be a major threat for the growth of the market within the forecast period.

This healthcare cold chain logistics market report provides details of new recent developments, trade regulations, import export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market.

Global Healthcare cold chain logistics Market Scope and Market Size

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les soins de santé est segmenté en fonction du type, des services et des techniques de stockage. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la logistique de la chaîne du froid des soins de santé a été segmenté en produits bipharmaceutiques, vaccins, matériels d’essais cliniques et autres.

Basé sur les services, le marché de la logistique de la chaîne du froid des soins de santé est divisé en stockage, transport, emballage et autres.

Sur la base des techniques de stockage, le marché de la logistique de la chaîne du froid des soins de santé a été segmenté en réfrigération électrique, glace carbonique, packs de gel, azote liquide et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la logistique de la chaîne du froid dans le secteur de la santé

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les soins de santé est une analyse et la taille du marché, des informations sur le volume sont fournies par type, services et techniques de stockage comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

On estime que l’Amérique du Nord domine le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les soins de santé en raison de l’infrastructure de soins de santé bien développée et de la recrudescence des maladies qui nécessitent des produits de santé avec un stockage et un transport appropriés. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du développement des soins de santé.

La section pays du rapport sur le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les soins de santé fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la logistique de la chaîne du froid des soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la logistique de la chaîne du froid des soins de santé, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché de la logistique de la chaîne du froid en santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

