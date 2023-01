Marché de la levure probiotique pour l’alimentation des porcs – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Récemment, de grandes entreprises ont donné la priorité à l’utilisation de probiotiques ou de levures vivantes dans les aliments pour animaux de compagnie et les lancements de nouveaux produits, principalement parce qu’ils sont bénéfiques pour la santé. En raison des prix plus élevés et de la forte demande dans les pays développés, les produits de levure probiotique sont progressivement introduits, ce qui élargira la portée de la croissance du marché de la levure probiotique alimentaire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la levure probiotique pour l’alimentation des porcs, qui était évalué à 1,27 milliard en 2021, devrait atteindre une valeur de 1,93 milliard USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Levure probiotique pour l’alimentation des porcs

Le paysage concurrentiel du marché de la levure probiotique pour l’alimentation des porcs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la levure probiotique pour l’alimentation des porcs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des levures probiotiques pour l’alimentation des porcs sont :

Chr. Hansen A/S (Danemark)

DSM (Pays-Bas)

Lallemand inc. (Canada)

Lesaffre (France)

DuPont (États-Unis)

Novozymes A/S (Danemark)

Ohly (Allemagne)

Calpis Co., Ltd. (Japon)

Land O’Lakes, Inc. (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

Alltech (Nicholasville)

Groupe Mitsui (Japon)

SMA (États-Unis)

Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

Orffa (Pays-Bas)

Uniquebiotech (Inde)

Cultures pures (États-Unis)

Provita Eurotech Ltd (Royaume-Uni)

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants avec des feuilles ajoutées aux aliments pour apporter des bienfaits pour la santé. Les levures probiotiques sont des souches non pathogènes du genre Saccharomyces cerevisiae. En raison de la résistance naturelle de la levure aux antibiotiques antibactériens, la levure probiotique doit être supérieure aux bactéries probiotiques.

Portée du marché mondial de la levure probiotique alimentaire

Le marché des levures probiotiques pour l’alimentation des porcs est segmenté en fonction du genre, de la forme et du type de produit. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Genre

Saccharomyces spp.

Kluyveromyces spp.

Autres

Type de produit

Habitent

Dépensé

Dérivés de levure

Formulaire

Sécher

Instantané

Frais

Dynamique du marché mondial des levures probiotiques pour l’alimentation des porcs

Conducteurs

Adoption croissante de l’alimentation microbienne directe dans l’industrie de l’alimentation animale

Les microbes nourris directement deviennent une partie de plus en plus importante de l’alimentation animale. Les propriétaires de porcs et d’autres l’adoptent rapidement car il a été associé à de nombreux avantages pour la santé et à de meilleures performances. En tant que micro-organisme alimenté directement, les suppléments de levure vivante sont largement utilisés pour améliorer la santé, les performances et la production de lait des porcs. La culture de levure peut également aider à améliorer la fermentation et la digestion. Les activités accrues de recherche et de développement microbiennes des fabricants contribuent également au développement de nouveaux suppléments de levure pour l’alimentation microbiologique directe, ce qui augmente la demande de levure alimentaire dans l’industrie de l’alimentation animale.

Croissance de la consommation mondiale de bétail

L’industrie de l’élevage a récemment subi des pressions croissantes pour répondre à la demande croissante de viande et de protéines animales de grande valeur. La consommation mondiale de bétail a augmenté en raison de la croissance démographique, de la hausse des revenus dans les pays en développement et de l’urbanisation. Le revenu et la consommation de protéines animales sont directement corrélés, la consommation de lait, de viande et d’œufs augmentant au détriment des aliments de base. Le marché des probiotiques alimentaires est tiré par l’augmentation de l’espérance de vie, la disponibilité limitée des ressources en terres et en eau pour la production d’aliments pour animaux et la forte demande de sources de protéines d’origine animale.

Des opportunités

D’autre part, les problèmes croissants de santé animale et la popularité croissante de la viande et des produits dérivés de la viande ouvriront de nouvelles opportunités pour le marché des probiotiques de levure alimentaire au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques rapides, l’augmentation des investissements dans la R&D pour le développement de nouvelles formulations d’ingrédients et la demande croissante d’ingrédients rentables qui fournissent des produits et une nutrition de meilleure qualité devraient stimuler le marché mondial de la levure probiotique alimentaire.

