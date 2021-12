Marché de la levure de bière 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2027

Ce rapport sur le marché de la levure de bière comprend également une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention portée aux joueurs écrasants Associated British Foods plc; Lesaffre; Leiber GmbH ; Cargill, Incorporée ; AngelYeast Co., Ltd. ; Lallemand inc.; FL EMMERT ; BIOMIN HOLDING GMBH; Compagnie Archer Daniels Midland; Koninklijke DSM NV ; Oriental Yeast Co., Ltd. ; Kothariyeast.in; Chr. Hansen Holding A/S ; Bruchem Inc; Formules scandinaves et Synergy Flavors entre autres.

Une introduction du marché de la levure de bière 2020

Le marché mondial de la levure de bière devrait atteindre une valeur estimée à 5,56 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à son utilisation en tant qu’option d’additif économiquement bon marché et à un processus de fabrication très simple.

La levure de bière est définie comme l’ingrédient utilisé dans le processus de brassage de la bière. Elle trouve également son application dans la panification et comme ingrédient de compléments nutritionnels. Il se compose d’un champignon unicellulaire connu sous le nom de « saccharomyces cerevisiae », et a un goût amer contenant souvent de la levure non vivante. Il trouve ses utilisations dans un certain nombre de problèmes de santé et également pour la production de divers médicaments, car il est connu pour fournir des niveaux élevés de chrome et de vitamine B.

Détails du segment de marché crucial :

Par produit (Frais, Sec, Instantané),

Type (sec, liquide),

Application (Bière, Vin, Compléments Alimentaires, Compléments Alimentaires, Autres),

Utilisation finale verticale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, brasseries, fabricants de nutraceutiques),

Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

L’augmentation de la demande de l’application d’additifs devrait stimuler la croissance du marché

Les avantages croissants associés au produit améliorant la santé du consommateur devraient également augmenter son taux d’adoption

L’augmentation de la consommation de compléments nutritionnels et diététiques dans le monde devrait également stimuler la croissance du marché

La levure de bière a été identifiée comme le stimulateur de diverses fonctions immunitaires du corps, car elle soutient la régénération des cellules et soutient les microphages qui combattent la présence de germes dans le corps.

Contraintes du marché :

Les inquiétudes concernant les complications pour la santé des individus avec une surconsommation du produit devraient freiner la croissance du marché

La présence croissante d’animaux souffrant de divers troubles dus à la consommation d’extraits de levure devrait également restreindre la croissance du marché.

Des complications potentiellement mortelles pour les personnes souffrant d’infections à levures si elles consomment sans le savoir des suppléments à base de levure de bière devraient également restreindre la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En juin 2019, Associated British Foods plc et la filiale de Wilmar International Limited « Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd. La coentreprise comprendra l’acquisition des opérations d’AB Mauri, une division d’Associated British Foods plc et également l’établissement d’une nouvelle usine située à Qiqihar City, en Chine, afin d’améliorer considérablement la capacité de fabrication

En janvier 2019, Lallemand Inc. a annoncé avoir accepté l’acquisition de l’usine de fabrication de levure Ohly’s située à Hutchinson, Wisconsin, États-Unis. L’accord intervient après la décision d’Ohly de trouver un partenaire durable pour améliorer l’état de son usine de production. Ce transfert de propriétaires aidera à fournir aux consommateurs de meilleures qualités de produits et à assurer la continuité de l’installation de production

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché de la levure de bière :

Chapitre 1 : Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché de la levure de bière 2019

Chapitre 2 : Estival exclusif comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3: Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché de la levure de bière

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6 : Évaluer les principaux fabricants du marché mondial de la levure de bière qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de la recherche sur la levure de bière, annexe, système et source d’informations

