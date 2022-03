Marché de la leucaphérèse étude se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux acteurs mondiaux | Prévu jusqu’en 2028

Pour générer un rapport d’étude de marché, certaines étapes ont été suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données de marché. Le rapport donne une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché universel, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport de marché permet de connaître les conditions et les tendances générales du marché. Les données statistiques et numériques du rapport sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les tableaux, graphiques et diagrammes utilisés dans l’ensemble du rapport permettent de mieux comprendre les faits et les chiffres.

Le marché mondial de la leucaphérèse devrait passer de sa valeur initiale estimée de 19,9 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 36,1 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée au nombre croissant de dons de sang et à la demande croissante de leucopaks.

Segmentation du rapport : –

Marché mondial de la leucaphérèse, par type (dispositifs de leucaphérèse, jetables pour leucaphérèse), application (applications de recherche, applications thérapeutiques), utilisateur final (fournisseurs de composants sanguins et centres de transfusion sanguine, instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, hôpitaux et centres de transfusion), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la leucaphérèse est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé différentes stratégies telles que les fusions, les partenariats, les expansions, les lancements de produits innovants, les accords, les coentreprises, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la leucaphérèse pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial de la leucaphérèse

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de la leucaphérèse sont Asahi Kasei Medical Co. Ltd, Haemonetics Corporation, Terumo BCT Inc., STEMCELL Technologies Inc., Macopharma, Fresenius SE & Co. KGaA, HemaCare, Caltag Medsystem Ltd, AllCells, StemExpress, PPA, Key Biologics LLC, ZenBio Inc., Precision for Medicine Inc., BioIVT, Digital Pharmacist Inc., Lmb Technologie GmbH, Grifols, SA, Bioelettronica et Kaneka Pharma Europe NV.

Définition du marché: marché mondial de la leucaphérèse

La leucaphérèse est une procédure utilisée pour séparer les globules blancs d’un échantillon de sang. Il peut être effectué pour réduire le nombre de globules blancs très élevés, pour atteindre des cellules à diverses fins de recherche et pour obtenir des cellules sanguines autologues pour une nouvelle transplantation chez le patient. C’est un type d’aphérèse, utilisé pour séparer un constituant particulier du sang et pour renvoyer la partie restante dans la circulation.

Facteurs de marché:

La prévalence croissante de la leucémie a amélioré la croissance du marché

L’utilisation croissante de la leucaphérèse chez les patients pédiatriques est un moteur de marché majeur

Contraintes du marché :

Le coût élevé de la leucaphérèse thérapeutique et des leucopaks agit comme une contrainte majeure pour le marché

Des critères de recrutement rigoureux pour les donateurs agissent comme un facteur majeur entravant la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la leucaphérèse

Par type Appareils de leucaphérèse Appareils d’aphérèse Colonnes de leucaphérèse et séparateurs de cellules Filtres de réduction leucocytaire Consommables pour leucaphérèse

Par demande Demandes de recherche Applications thérapeutiques

Par utilisateur final Fournisseurs de composants sanguins et centres de transfusion sanguine Instituts universitaires et de recherche Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques Hôpitaux et centres de transfusion



Développements clés sur le marché :

En 2018, Terumo BCT a adopté des améliorations de produits, une expansion géographique et des lancements de nouveaux produits pour certifier sa domination dans l’industrie.

En mai 2017, Fresenius a annoncé son expansion de la production de dispositifs médicaux à Haina.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la leucaphérèse sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

