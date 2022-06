Marché de la greffe de cornée Taille, part, tendances Analyse de la croissance de l’industrie, aperçu de la segmentation, principaux acteurs clés et prévisions 

Certains des objectifs de ce rapport peuvent être mis en évidence comme l’analyse du potentiel et des avantages du marché mondial et de la région clé, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques. Identifier les tendances significatives, les moteurs, les facteurs d’influence dans les régions mondiales et locales. Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés ici. De plus, ce rapport analyse les développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché. Ce rapport de marché met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Le rapport aide à définir des stratégies commerciales pour les entreprises de petite, moyenne et grande taille. Ce rapport effectue une étude de marché détaillée et complète pour offrir les opportunités actuelles et futures qui mettent en lumière les investissements futurs sur le marché. Grâce à l’analyse méticuleuse des concurrents couverte par ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Avec l’étude de marché systématique et complète, le rapport d’étude de marché fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie.

Marché mondial de la greffe de cornée, par type (kératoplastie pénétrante, kératoplastie endothéliale, kératoplastie endothéliale automatisée par décapage Descemet (DSAEK), greffe de cornée, greffe de cellules souches limbiques cornéennes, autres), indication (ulcère cornéen fongique, kératopathie bulleuse, kératocône, kératite, stroma cornéen) dystrophies, autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques ophtalmologiques, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient & Afrique) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028



Le marché de la greffe de cornée devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,23% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 672,50 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la greffe de cornée fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’incidence croissante des problèmes liés à la vue accélère la croissance du marché de la greffe de cornée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la greffe de cornée sont CryoLife, Inc., Exactech, Inc., Kohler GmbH, Lifeline Scientific, AbbVie Inc., Medtronic, Organogenesis Inc., Alabama Eye Bank, Alcon, Florida Lions Eye Bank, Presbia PLC. , San Diego Eye Bank, CorNeat Vision, Aurolab, DIPROTEX, KERAMED, INC., Ophthalmic SA, Massachusetts Eye and Ear, Aurolab, CorneaGen parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Transplantation cornéenne

Le paysage concurrentiel du marché de la greffe de cornée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la greffe de cornée.

La greffe de cornée fait référence à une procédure de remplacement de la cornée endommagée ou malade qui peut être due à une lésion oculaire ou à une maladie oculaire. La kératoplastie pénétrante (greffe de cornée pleine épaisseur) et la kératoplastie endothéliale (greffe de couche arrière de cornée) sont les deux principaux types de greffes réalisées dans le monde. Lorsque la cornée malade entraîne une vision floue, cela signifie qu’une greffe de cornée est nécessaire.

La prévalence croissante des maladies ophtalmiques telles que le kératocône, la kératite infectieuse et la dystrophie de Fuchs est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la greffe de cornée. Environ 10 à 15% des patients diagnostiqués avec un kératocône sont conseillés à environ 10 à 15% des patients diagnostiqués avec un kératocône, selon le rapport du NCBI et la cécité cornéenne étant l’une des principales conditions affectant un grand nombre de personnes à travers le monde accélérer la cornée croissance du marché des greffes. La demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives parmi les consommateurs et la sensibilisation accrue aux greffes de cornée qui offrent des avantages esthétiques influencent davantage le marché de la greffe de cornée. De plus, la croissance de la population gériatrique, les avantages associés au traitement mini-invasif, Le grand écart entre la demande et l’offre d’implants cornéens, l’augmentation des investissements et la flambée des dépenses de santé affectent positivement le marché de la greffe de cornée. En outre, les progrès technologiques dans les installations de traitement offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de la greffe de cornée au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût élevé associé au traitement et à la pénurie de matériel de donneur dans le monde sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la greffe de cornée. La montée des inquiétudes concernant les risques associés aux implants cornéens devrait défier le marché de la greffe de cornée au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché de la greffe de cornée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché de la greffe de cornée et taille du marché

Le marché de la greffe de cornée est segmenté en fonction du type, de l’indication et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de la greffe de cornée est segmenté en kératoplastie pénétrante, kératoplastie endothéliale, kératoplastie endothéliale automatisée par décapage descemet (DSAEK), greffe de cornée, greffe de cellules souches cornéennes limbiques et autres.

Sur la base des indications, le marché de la greffe de cornée est segmenté en ulcère cornéen fongique, kératopathie bulleuse, kératocône, kératite, dystrophies stromales cornéennes et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la greffe de cornée est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la greffe de cornée

Le marché de la greffe de cornée est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, indication et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la greffe de cornée sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché de la greffe de cornée en raison de la disponibilité d’un certain nombre d’options de traitement et de stratégies de prévention, de l’accent mis par le gouvernement sur les politiques de don d’organes, de la prévalence du diabète et de l’influence croissante des programmes de don d’organes. L’Amérique du Nord est considérée comme le deuxième plus grand marché en raison de la prévalence croissante des maladies oculaires et des troubles de la vision, de la prévalence de maladies telles que la cataracte, la rétinopathie diabétique et le glaucome, entre autres, et de la demande croissante de chirurgie de greffe de cornée. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, la rétinopathie diabétique et l’obésité et de la disponibilité de soins oculaires de qualité et de professionnels de la santé qualifiés dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la greffe de cornée fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la greffe de cornée vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la greffe de cornée, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la greffe de cornée. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

