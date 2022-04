Marché de la greffe de cheveux 2022-2029: demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – Allergan, Bernstein Medical, Bosley

Aperçu du marché mondial de la greffe de cheveux :

Le rapport le plus fiable sur le marché de la greffe de cheveux donne une analyse du marché en tenant compte de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments de l’industrie de la santé. Une analyse exhaustive des facteurs influençant l’investissement est également fournie dans ce rapport qui prévoit les opportunités imminentes pour les entreprises et développe les stratégies pour améliorer le retour sur investissement (ROI). Les données et les informations concernant le secteur de la santé proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché.

Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles que le rapport d’étude de marché sur la greffe de cheveux. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Le document de marché fournit également la connaissance de tous les moteurs et contraintes qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Le rapport sur la greffe de cheveux prend en compte divers facteurs qui ont un effet important sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie de la santé.

Le marché mondial de la greffe de cheveux devrait atteindre 51 787,91 millions USD d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 18,65 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la chirurgie de greffe de cheveux consiste généralement à retirer de petits morceaux de greffons de cuir chevelu portant des cheveux d’un site donneur et à les déplacer vers une zone de calvitie ou d’amincissement. Le processus est principalement utilisé pour traiter la calvitie masculine. Les greffes de cheveux sont généralement plus florissantes que les produits de restauration capillaire en vente libre.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la greffe de cheveux sont le nombre croissant de personnes souffrant de perte de cheveux, le nombre croissant d’interventions chirurgicales et la consommation croissante de doses élevées de médicaments, l’évolution rapide du mode de vie des individus, la sensibilisation croissante à l’apparence physique et la perte de cheveux et l’incidence croissante du stress et de la charge de travail.

Segmentation du marché mondial de la greffe de cheveux :

Basé sur la méthode chirurgicale, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en transplantation d’unités folliculaires (FUT) , extraction d’unités folliculaires (FUE) et autres.

Sur la base du type de chirurgie, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en greffe de cheveux, greffe de sourcils, abaissement ou reconstruction frontale de la racine des cheveux et autres.

Sur la base du produit, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en gel, sérum, médicaments, multivitamines et autres.

Sur la base de la thérapie, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en thérapie au plasma riche en plaquettes (prp), thérapie par cellules souches, thérapie au laser et autres.

Sur la base du sexe, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en hommes et femmes.

Sur la base du fournisseur de services, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en hôpitaux, cliniques de trichologie, cliniques dermatologiques, centres chirurgicaux et autres.

Analyse régionale, la région Amérique du Nord est en tête du marché de la greffe de cheveux en raison de l’importance croissante accordée aux soins de la peau, de l’utilisation croissante des cosmétiques, de l’évolution rapide du mode de vie des personnes ainsi que de la demande croissante de restauration des cheveux dans la région. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prévalence croissante du stress et de la charge de travail et du déclin de la santé physique et mentale chez les jeunes de cette région particulière.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Allergan

Bernstein Médical

Bosley Inc

Cliniques capillaires GETFUE

HRBR (IE)

Club de coiffure

Venus Concept

Racine des cheveux

Acıbadem Healthcare Group

Centre de greffe de cheveux en Turquie

Restauration de cheveux Tempus de Floride

ILHT Dubaï

Centre de greffe de cheveux Limmer

L’Oréal SA

Cole Instruments Inc.

Clinique Esthétique KYRA

Lexington Intl., LLC

Mentok Healthcare Private Limited

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Greffe de cheveux en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la greffe de cheveux?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Greffe de cheveux?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Greffe de cheveux?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché de la greffe de cheveux?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la greffe de cheveux auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial de la greffe de cheveux?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Greffe de cheveux?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Greffe de cheveux?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Greffe de cheveux?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la greffe de cheveux

1 Aperçu du marché mondial de la greffe de cheveux

2 Concours mondiaux du marché de la greffe de cheveux par les fabricants

3 Capacité mondiale de greffe de cheveux, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de greffe de cheveux (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de greffe de cheveux, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la greffe de cheveux par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de greffe de cheveux

8 Analyse des coûts de fabrication de greffe de cheveux

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la greffe de cheveux (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

