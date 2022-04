Marché de la gestion numérique du diabète Marché 2021 – Analyse de l’industrie avec perspectives de croissance, tendances, taille, offre, part, projets de pipeline, état de développement et enquête jusqu’en 2028 – Mises à jour DBMR

Un rapport d’étude de premier ordre sur le marché de la gestion numérique du diabète a été structuré par des membres d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour réaliser une croissance et un succès absolus dans l’entreprise. Le rapport agit sur une étude et une analyse de marché pour fournir des données sur le marché en prenant en compte le développement de nouveaux produits du début au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée tout au long de ce rapport par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services.

Téléchargez un échantillon gratuit (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l'impact du COVID-19 sur cette industrie@

Vue d’ensemble : Les appareils numériques pour le diabète combinent du matériel de surveillance du diabète, des logiciels mobiles et une infrastructure informatique en nuage de mégadonnées. Le glucomètre intelligent est un glucomètre sans fil qui mesure et fournit des informations sur les données de glycémie à un appareil mobile iOS ou Android. Il est utilisé dans l’autosurveillance du taux de glucose sanguin dans le sang. Les appareils numériques pour le diabète sont de différents types, tels que les glucomètres intelligents, les systèmes de surveillance continue de la glycémie, les stylos à insuline intelligents, les pompes à insuline intelligentes, les applications de suivi du diabète et de la glycémie, les applications de gestion du poids et de l’alimentation et bien d’autres. Les systèmes de surveillance continue du glucose sont une méthode pour suivre le niveau de glucose jour et nuit. CGM mesure le glucose à intervalles réguliers à 24 heures, un jour et traduit la lecture en données dynamiques, générer des rapports sur la direction du glucose et le taux de changement. Le système CGM fonctionne grâce à un petit capteur inséré dans la peau, généralement sur le ventre ou le bras des patients. Le capteur mesure généralement le niveau de glucose interstitiel, qui est le glucose présent dans le liquide entre les cellules. Le capteur teste le glucose toutes les quelques minutes. Un émetteur envoie sans fil des informations à un moniteur. Le moniteur peut faire partie d’une pompe à insuline ou d’un dispositif séparé, qui peut facilement être transporté dans une poche.

Selon ce rapport, le marché mondial de la gestion numérique du diabète passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré de 2020 à 2027. Le marché de la gestion numérique du diabète comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie de la gestion numérique du diabète. La taille du marché mondial de la gestion numérique du diabète devrait se développer modérément en raison des nouveaux développements dans la gestion numérique du diabète et de l’impact du COVID19 sur la période de prévision 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète fournit une analyse approfondie de l'impact sur le marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de virus COVID19/CORONA.

Les segments et sous-sections du marché de la gestion numérique du diabète sont présentés ci-dessous :

Par produit et services (appareils, applications numériques de gestion du diabète, logiciels et plateformes de gestion de données, services)

Par type (appareils portables, appareils portables)

Par utilisateur final (paramètres de soins à domicile, cliniques de diabète, instituts universitaires et de recherche, autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète est:

Abbott

Société de portefeuille PHC

WellDoc, Inc.

Sanofi

Dexcom, Inc.

DarioSanté

Medtronic

Braun Melsungen SA

Hoffmann-La Roche SA

Insulet Corporation

Soins du diabète en tandem

Lifescan Inc.

Agamatrice

……

Le rapport sur la gestion numérique du diabète affiche des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures , les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et analyse l’effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Les sujets clés qui ont été expliqués dans ce rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est très essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients où ce rapport sur la gestion numérique du diabète entre en jeu.

Segmentation de la taille du marché par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du marché mondial de la gestion numérique du diabète et taille du marché

Le marché mondial de la gestion numérique du diabète est segmenté en trois segments notables tels que les produits et services, les applications de gestion du diabète et l’utilisateur final.

Sur la base des produits et services, le marché est segmenté en appareils, applications numériques de gestion du diabète, logiciels et plateformes de gestion de données, services. En 2019, le segment des appareils croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

En février 2019, LifeScan Inc. a annoncé les résultats de OneTouch Select Plus, un système de surveillance de la glycémie qui a montré la précision clinique à long terme de la plate-forme de bandelettes de test de glycémie OneTouch Select Plus et met en évidence les performances toujours précises des produits.

Sur la base du type, le marché est segmenté en appareils portables, appareils portables. En 2019, le segment des appareils portables croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

En 2018, en octobre, AgaMatrix Inc et Arcadia Group ont annoncé un partenariat stratégique pour la technologie de surveillance de la glycémie (BGM). Par ce partenariat, la société renforce son portefeuille de marques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en établissements de soins à domicile, cliniques du diabète, instituts universitaires et de recherche, etc. En 2019, le segment des établissements de soins à domicile croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

En février 2019, Glooko Inc a lancé son intégration avec le stylo à insuline connecté Novo Nordisk sur la plateforme Diasend de la société.

