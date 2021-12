Marché de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord – Revenus, opportunités, segment et tendances clés 2021-2028

Obtenez plus d’informations, obtenez un exemple gratuit de PDF (350 pages de PDF avec tous les graphiques et graphiques associés) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-digital-diabetes-management-market

Selon ce rapport, la rénovation du marché aura lieu principalement grâce aux actions d’acteurs ou de marques clés tels que des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’analyse du marché et l’analyse des concurrents aident l’entreprise à déterminer la gamme en termes de tailles, de couleurs, de conceptions et de prix, etc., dans laquelle ses produits doivent être proposés aux consommateurs.

Principaux acteurs clés :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Abbott, PHC Holdings Corporation, WellDoc, Inc, Sanofi, Dexcom, Inc, DarioHealth, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Insulet Corporation, Tandem Diabetes Care , Lifescan, Inc, Agamatrix, Inc, Glooko, Inc, GlucoMe, Becton, Dickinson and Company, Azumio, Diabnext, Voluntis, Smart Meter LLC, entre autres.

Une équipe d’analystes enthousiastes, de chercheurs qualifiés et de prévisionnistes expérimentés travaille méticuleusement pour générer ce type de rapport de marché. Ce rapport marketing contient également des informations, des statistiques, des faits et des chiffres très utiles aux entreprises pour maximiser ou minimiser la production de biens. selon les états de la demande.

Segmentation: marché

nord-américain de la gestion numérique du diabète Le marché nord-américain de la gestion numérique du diabète est segmenté en trois segments notables tels que les produits et services, le type, l’utilisateur final.

Sur la base des produits et services, le marché est segmenté en appareils, applications numériques de gestion du diabète, logiciels et plateformes de gestion de données, services. En 2019, le segment des appareils connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

En février 2019, LifeScan Inc a annoncé le résultat de OneTouch Select Plus, un système de surveillance de la glycémie qui a montré que la précision clinique à long terme du sang OneTouch Select Plus plate-forme de bandelettes de test de glucose et met en évidence les performances toujours précises des produits.

Sur la base du type, le marché est segmenté en appareils portables, appareils portables. En 2019, le segment des appareils portables connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

En 2018, en octobre, AgaMatrix Inc et Arcadia Group ont annoncé un partenariat stratégique pour la technologie de surveillance de la glycémie (BGM). Par ce partenariat, la société renforce le portefeuille de marques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en établissements de soins à domicile, cliniques du diabète, instituts universitaires et de recherche, etc. En 2019, le segment des établissements de soins à domicile connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

En février 2019, Glooko Inc a lancé son intégration avec le stylo à insuline connecté Novo Nordisk sur la plate-forme de la société Diasend.

Tendances du marché

Le rapport d’analyse de marché comprend une étude concurrentielle, une analyse de la production, des applications et une analyse par région, un paysage des concurrents, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2027.

Table des matières:

1. INTRODUCTION

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 APERÇUS PREMIUM

5 APERÇU DU MARCHÉ

6 PAR TYPE

7 PAR TYPE DE PRODUIT

8 PAR CANDIDATURE

9 PAR TYPE DE MATÉRIAU

10 PAR GÉOGRAPHIE

11 PROFIL DE L’ENTREPRISE

12 QUESTIONNAIRE

13 RAPPORTS CONNEXES

