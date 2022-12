Marché de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord par produit et services, application, tendances et croissance à un TCAC de 18,5% d’ici 2028

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market research, intitulée « Marché de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre.

Le rapport mondial sur le marché mondial de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord présente une étude spécifique de l’industrie des soins de santé qui définit la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Ce rapport marketing estime les valeurs du TCAC pour l’année historique 2021, l’année de base 2020 et pour la période de prévision entre les années 2028. Avec l’aide de ce rapport d’étude de marché fiable, les données et les réalités de l’industrie des soins de santé peuvent être ciblées, ce qui continue les opérations commerciales sur la bonne voie. Le rapport d’étude de marché de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord propose des solutions à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques associés à l’industrie des soins de santé en raison desquels il est hautement préféré.

Le marché de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché à un taux de 18,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché de la gestion numérique du diabète fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la population gériatrique accélère la croissance du marché de la gestion numérique du diabète.

Le diabète est une maladie chronique qui affecte essentiellement les niveaux de glucose du corps, ce qui se produit en raison de l’incapacité du pancréas à produire de l’insuline ou de l’incapacité à maintenir les niveaux de glucose dans le corps. Le système numérique de gestion du diabète comprend des appareils et des applications qui aident les patients diabétiques à améliorer leur autogestion et à contrôler leur état. Le suivi efficace du diabète à l’aide de cela aide à traiter efficacement les patients tout en conservant les dossiers.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la gestion numérique du diabète au cours de la période de prévision sont la prévalence croissante du diabète, l’évolution des modes de vie et les habitudes alimentaires malsaines. En outre, l’augmentation de l’adoption d’appareils tels que les smartphones et les tablettes couplés à des applications de soins de santé et les avantages tels que la nature à tout moment et en tout lieu de la technologie numérique permettent aux patients de résoudre leurs problèmes de santé en se connectant avec l’équipe de soins de santé et en partageant des données et le besoin croissant de un numérique Un écosystème d’outils basés sur les données qui peuvent connecter les patients et leur équipe de soins pour une meilleure gestion du diabète devraient en outre propulser la croissance du marché de la gestion numérique du diabète. D’autre part, les problèmes de confidentialité concernant les données des patients et le manque de sensibilisation à la gestion numérique du diabète dans les pays en développement devraient encore entraver la croissance du marché de la gestion numérique du diabète au cours de la période.

En outre, les activités croissantes de recherche et développement pour le développement d’appareils numériques pour le diabète technologiquement avancés offriront en outre des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la gestion numérique du diabète dans les années à venir. Cependant, le manque de remboursement dans les pays en développement pourrait encore remettre en question la croissance du marché de la gestion numérique du diabète dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la gestion numérique du diabète de Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord

Le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en fonction des produits et services, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en appareils, applications numériques de gestion du diabète et logiciels de gestion de données , plateformes et services. Les appareils sont sous-segmentés en glucomètres intelligents, CGM, pompes et patchs à insuline et stylos à insuline. Les services sont sous-segmentés en applications et logiciels pour le diabète.

Sur la base du type, le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en appareils portables et appareils portables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion numérique du diabète est divisé en établissements de soins à domicile, cliniques du diabète, instituts universitaires et de recherche et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion numérique du diabète en Amérique du Nord

Le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en fonction des produits et services, du type et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché de la gestion numérique du diabète en raison de l’augmentation de la population diabétique. En outre, l’augmentation de l’adoption d’appareils intelligents et l’adoption continue de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et l’analyse de mégadonnées stimuleront davantage la croissance du marché de la gestion numérique du diabète dans la région au cours de la période de prévision.

La section par pays du rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion numérique du diabète vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion numérique du diabète, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la gestion numérique du diabète. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète sont Abbott, PHC Holdings Corporation, WellDoc, Sanofi, Dexcom, Inc., DarioHealth Corp, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Insulet Corporation, Tandem Diabetes Care, Inc., LifeScan IP Holdings, LLC, Agamatrix, Glooko, Inc., GlucoMe, BD, Azumio, Diabnext, Voluntis, Smart Meter LLC, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

