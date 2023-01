Marché de la gestion intelligente des déchets 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial de la gestion intelligente des déchets était évalué à 1 531,6 millions USD en 2020 à 4 103,5 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 15,1 % de 2021 à 2027. La gestion intelligente des déchets est le concept qui utilise des capteurs dans les déchets pour suivre l’état en direct des services municipaux de collecte des déchets lorsque les poubelles sont prêtes à être vidées ou remplies. Il surveille également les données historiques collectées par les capteurs et les bases de données, identifiant et optimisant les itinéraires des conducteurs, réduisant les coûts opérationnels, les modèles de remplissage et la planification. La surveillance à distance et les poubelles basées sur l’IdO sont plus réalisables pour collecter efficacement les déchets. Cela réduit également le routage et les prix du carburant.

Certains des facteurs, tels que les réglementations gouvernementales strictes en matière de gestion des déchets, devraient stimuler la croissance du marché de la gestion intelligente des déchets. Une augmentation des innovations technologiques telles que l’IoT et les poubelles intelligentes basées sur le cloud et le développement de l’adoption de poubelles intelligentes devraient offrir des opportunités lucratives aux entreprises de gestion intelligente des déchets.

Des réglementations gouvernementales strictes en Amérique du Nord et en Europe concernant la gestion des déchets devraient stimuler la croissance du marché mondial de la gestion intelligente des déchets. En outre, les normes réglementaires pour l’élimination des ordures, les déchets solides, le recyclage des matériaux et les déchets dangereux devraient propulser la croissance du marché de la gestion intelligente des déchets. Des acteurs majeurs tels que Veolia Environnement SA et Bigbelly Inc proposent des services d’énergie à partir des déchets. Une augmentation de la sensibilisation environnementale concernant les systèmes de gestion des déchets renouvelables chez les personnes et une augmentation des émissions de CO2 dans le monde devraient générer des opportunités de croissance pour le marché des systèmes intelligents de gestion des déchets. Tous ces facteurs devraient accroître la demande de services intelligents de gestion des déchets.

Dynamique du marché mondial de la gestion intelligente des déchets

Moteurs : urbanisation et industrialisation rapides

La population urbaine mondiale était de 34 % en 1960. Cette tendance révèle une croissance potentielle de la population urbaine. Selon les estimations et les prévisions de l’OMS, la population urbaine mondiale devrait croître d’environ 1,84 % par an jusqu’en 2020, soit au rythme d’environ 1,63 % par an de 2020 à 2025, et d’environ 1,44 % par an à partir de 2025 à 2030. Selon les estimations actuelles, d’ici 2025, la population urbaine devrait atteindre 4,3 milliards, générant environ 1,42 kg/habitant/jour de déchets solides municipaux. Selon la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (UNESCAP), la région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a connu un taux de croissance annuel de la population urbaine de 2,6 % au cours des cinq dernières années. L’adoption de l’analyse de données et de l’IoT par les principaux acteurs pour améliorer l’efficacité en les aidant à prendre des décisions basées sur les données alimente la croissance du marché de la gestion intelligente des déchets. Cette augmentation de la population urbaine devrait entraîner une augmentation sans précédent de la production de déchets. Ainsi, pour gérer les déchets de manière durable en utilisant des services basés sur des capteurs et des systèmes basés sur l’IoT, les villes urbaines et intelligentes devraient adopter une gestion intelligente des déchets, ce qui, à son tour, propulserait la croissance du marché.

Contraintes : Manque de connectivité efficace

Les systèmes intelligents de gestion des déchets utilisent des capteurs à ultrasons, des systèmes basés sur l’IdO, la connectivité Bluetooth et d’autres systèmes efficaces de collecte des déchets et de gestion des déchets. Des systèmes intelligents de collecte et de surveillance des déchets basés sur l’IdO sont utilisés pour collecter efficacement les déchets. Parfois, les systèmes basés sur l’IoT ne fonctionnent pas correctement, en raison du manque de connexion Internet, du manque de normalisation et des barrières de l’IoT, ce qui entrave le développement des villes intelligentes, en particulier dans les pratiques de gestion des déchets. Par conséquent, ces facteurs devraient freiner la croissance du marché mondial de la gestion intelligente des déchets.

Opportunités : Avancées technologiques

Les principaux acteurs ont développé de nouvelles innovations dans les poubelles intelligentes, permettant des systèmes de surveillance basés sur des capteurs, IoT et à distance. En outre, une concurrence intense a été observée dans les processus de gestion des déchets. De plus, des acteurs clés tels que SUEZ Environmental Services et Urbiotica proposent des systèmes de surveillance basés sur l’IoT pour la gestion des déchets. Par exemple, en octobre 2019, Bigbelly Inc. a conclu un partenariat avec Telit, basé au Royaume-Uni, et commercialise des systèmes intelligents de surveillance des déchets. Le partenariat visait à améliorer les systèmes intelligents de gestion des déchets et de recyclage basés sur l’IdO. Par conséquent, une augmentation des avancées technologiques devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché mondial de la gestion intelligente des déchets.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la gestion intelligente des déchets en fonction des composants, du type de déchets, de la méthode et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Perspectives par composant (ventes, millions USD, 2017-2027)

Solution Gestion de flotte Surveillance à distance Analyse de données et rapports avancés La gestion du réseau La gestion d’actifs

Prestations de service Services professionnels Services gérés



Par type de déchets Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

Déchets solides

Déchets spéciaux

Déchets électroniques

Perspectives par méthode (ventes, millions USD, 2017-2027)

Collecte intelligente

Traitement intelligent

Élimination intelligente

Récupération d’énergie intelligente

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Les déchets solides, par type de déchets, devraient représenter la plus grande part de marché

Selon le type, le marché mondial de la gestion intelligente des déchets est divisé en déchets solides, déchets spéciaux et déchets électroniques. En 2020, le segment des déchets solides représentait la plus grande part de marché de 54,1 % sur le marché mondial de la gestion intelligente des déchets. Les déchets solides comprennent les déchets résidentiels, commerciaux et municipaux. Il se compose généralement d’un mélange de charges lourdes de bois, briques, tuiles, caoutchouc, carton, papier, plastique, vêtements, matériaux d’emballage, restes de nourriture, canettes, bouteilles, déchets de jardin et déchets de journaux. Il peut être éliminé dans des décharges ou des déchetteries. Il utilise des capteurs, des étiquettes RFID et des applications mobiles. L’industrialisation et l’urbanisation rapides des pays développés vers les pays en développement ont entraîné d’énormes volumes de déchets solides. Par exemple, en 2017, les Américains ont généré environ 267,8 millions de tonnes de déchets solides municipaux, dont environ 67 millions de tonnes ont été recyclées et 27 ont été compostées, ce qui équivaut à un taux de recyclage de 35,1 %. L’augmentation des déchets générés par des pays comme la Chine et l’Inde propulse la croissance du marché de la gestion intelligente des déchets.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la gestion intelligente des déchets

En fonction de la région, le marché mondial de la gestion intelligente des déchets s’est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision, en raison de la forte croissance économique de pays comme la Chine, le Japon et l’Inde.

Une augmentation des infrastructures, l’augmentation de la population urbaine et la croissance des réformes de la gestion des déchets dans les marchés émergents (tels que l’Inde et la Chine) devraient stimuler la demande pour le marché de la gestion intelligente des déchets. Par exemple, l’urbanisation en Inde a augmenté à un taux de 0,98 % de 2018 à 2019 et a généré 62 millions de tonnes de déchets solides municipaux. Le marché de la gestion intelligente des déchets en Asie-Pacifique connaît une croissance à un TCAC important, grâce à des initiatives telles que la valorisation énergétique des déchets et la valorisation énergétique des déchets, qui devraient répondre à la croissance du marché de la gestion intelligente des déchets. En outre, la prise de conscience environnementale envers le recyclage des déchets a entraîné une énorme demande de technologies intelligentes de gestion des déchets en Asie-Pacifique. De plus, des acteurs majeurs tels que Ecube Labs Co Ltd et Urbiotica proposent des solutions raisonnables centrées sur le client pour le marché. Par exemple, en 2018, SenRa a signé un partenariat avec Smart Ends, basé en Belgique, pour une résolution sensible des poubelles à éliminer, réaliser le ramassage des ordures et surveiller avec précision les camions à ordures et les fourgons à ordures. Tous ces cas devraient propulser la croissance du marché de la gestion intelligente des déchets.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial de la gestion intelligente des déchets est fragmenté en quelques acteurs majeurs, à savoir Covanta Holding Corporation, SUEZ Environmental Services, Republic Services Inc, Waste Management Inc, Sensoneo Jsa, Bigbelly Inc, Urbiotica, Ecube Labs Co Ltd et Enevo Oy. ont obtenu la part de marché maximale en 2020. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance pour renforcer leur position sur le marché. Les lancements de produits et les partenariats sont les principales stratégies de croissance adoptées par les différents acteurs clés du marché.