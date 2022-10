Marché de la gestion immobilière, taille de la croissance du paysage industriel en conséquence Fabricants, fournisseurs, acteurs clés Scénario prévu jusqu’en 2027 | Avenir de l’étude de marché

Analyse de marché

La gestion immobilière fait référence aux relations avec les locataires ou les prospects. Ce système comprend des solutions pour l’immobilier. Les solutions de gestion immobilière proposent des services de déploiement, de conseil, d’intégration, d’assistance et de maintenance. La tendance vers les solutions numériques pour la gestion immobilière est le moteur du marché. L’augmentation de l’adoption de la gestion immobilière à l’aide de solutions logicielles telles que les modèles de solutions et de services basés sur le cloud (SaaS) propulse la croissance du marché de la gestion immobilière. De plus, les solutions de gestion immobilière offrent une assistance aux propriétaires pour surveiller, gérer et analyser les aspects des propriétés résidentielles et commerciales. Lorsqu’une société de gestion immobilière gère des propriétés, elle peut garantir des aides logicielles qui incluront simplement les activités quotidiennes des gestionnaires immobiliers, ce qui se traduira par un gain de temps et d’argent consacré à la gestion des activités. Ces facteurs de croissance stimulent fortement la demande du marché de la gestion immobilière au niveau mondial.

La pandémie de COVID-19 a été une situation difficile pour le marché, mais les opportunités de croissance stabilisent sa croissance dans les jours à venir. Les propriétaires d’immeubles commerciaux et les investisseurs manifestent leur intérêt majeur pour les solutions de gestion immobilière en raison de leurs propriétés économes en énergie et à haute productivité, ces moteurs du marché et ces opportunités d’augmenter la valeur de croissance du marché.

Le marché de la gestion immobilière devrait atteindre un TCAC sain de 7,3 %, avec une valeur estimée à 21,4 milliards USD d’ici 2025 au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le marché de la gestion immobilière est segmenté en fonction du composant, du déploiement, de l’application et de l’utilisateur final. Le segment des composants du marché est divisé en solutions et services. Le segment des solutions du marché devrait détenir la plus grande part en raison de ses solides performances ces dernières années. Le segment des services comprend un segment des services qui a été subdivisé en services d’intégration, services de conseil, et formation et maintenance. Le segment de déploiement du marché est classé en solutions sur site et basées sur le cloud. Le segment basé sur le cloud a détenu la plus grande part en raison de ses propriétés émergentes au cours des dernières années. Dans le segment des applications, le marché est classé en résidentiel et commercial. Le segment commercial est subdivisé en détail, hôtel, espaces de travail et autres sous-segments, entre autres. Le segment des utilisateurs finaux est divisé en agents immobiliers et associations de logement.

Analyse régionale

Selon le statut géographique, le marché de la gestion immobilière couvre les principales régions du monde telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Le marché nord-américain représente la plus grande part de marché ces dernières années, et il va poursuivre sa croissance constante au cours de la période de prévision en raison de la présence de grands pays comme le Canada, les États-Unis et le Mexique, où la demande est élevée. pour les solutions de gestion immobilière. L’Asie-Pacifique devrait atteindre son TCAC le plus élevé avec un bon taux de croissance en raison de la présence de pays très en développement tels que la Chine, le Japon, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique, où les principaux acteurs investissent largement dans différentes technologies. comme un logiciel de gestion immobilière, une solution de paiement électronique, des outils de comptabilité et de tenue de livres,

Joueurs clés

Les acteurs notables présentés dans le rapport sur le marché mondial de la gestion immobilière incluent Chetu Inc., Spacewell, Accruent, RealPage, Inc., Trimble Inc., SAP, Oracle, IBM, AppFolio, Inc., Yardi Systems, Inc., Buildium, MRI Software LLC, Rosmiman Software Corporation, Re-Leased Software Company Ltd et Skyline Property Management, entre autres.

Mises à jour de l’industrie

Mars 2021 – MultiLiving a lancé l’application Propel, une application de gestion immobilière de bout en bout pour les propriétaires.

En juillet 2018, Trimble Inc. a acheté Viewpoint, un fournisseur de logiciels de gestion de construction. Trimble prévoyait que l’achat permettrait à l’entreprise d’améliorer les capacités de son système de gestion immobilière.

Table des matières

1. Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure du marché

A continué…

