Marché de la gestion du trafic Analyse globale de l’industrie, taille, part, tendances, demande du marché, croissance, opportunités et prévisions 2030

La du marché de la gestion du trafic était de 36,40 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 11,6 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation du nombre de véhicules et l’insuffisance des infrastructures sont des facteurs clés de la croissance du marché. Le développement et le lancement de plusieurs véhicules intelligents par les géants de l’automobile devraient créer plusieurs opportunités pour les principaux acteurs du marché. De plus, en lançant des véhicules connectés et partiellement automatisés, les constructeurs développent progressivement le marché des véhicules autonomes.

Le GPS et la technologie des capteurs, tels que le radar et les ultrasons, aident les véhicules autonomes à détecter leur environnement. Ces véhicules sont équipés de systèmes de contrôle sophistiqués qui analysent les données sensorielles pour déterminer les meilleurs itinéraires de navigation et localiser les angles morts, les obstacles et la signalisation pertinente. À mesure que les technologies d’aide à la conduite gagnent en sophistication, une conduite plus autonome est attendue.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1155

Cependant, l’utilisation de plusieurs capteurs et l’accès à plusieurs points de contact peuvent poser des problèmes de fusion de données. Les données collectées à partir de nombreux points de contact et capteurs sont combinées à l’aide de la fusion de données et réduisent la complexité des systèmes de mesure et les angles morts.

De nombreux capteurs, y compris des détecteurs de boucle, des détecteurs d’ondes ultrasonores, des capteurs de piétons et des caméras, sont utilisés dans les systèmes de gestion du trafic et tous produisent d’énormes volumes de données. Il s’agit d’un effort difficile qui se traduit parfois par l’incapacité de ces systèmes à synthétiser et à intégrer toutes les données brutes générées à partir de ces points de contact pour obtenir des informations précieuses sur le trafic telles que la vitesse, les temps de trajet et les embouteillages.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché de la gestion du trafic.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché et sur les obstacles à l’entrée de gamme et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Cisco, Tomtom, Chevron, Siemens, IBM, Atkins, BioEnable, Omnitec Group, Cubic Corporation et Kapsch TrafficCom.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/traffic-management-market

Points saillants du rapport

Le segment des solutions devrait enregistrer une croissance significative des revenus du marché. Avec des fournisseurs de solutions de gestion du trafic permettant aux entreprises de s’assurer que chaque centre de contrôle du trafic est connecté à d’autres systèmes, tels que des systèmes de feux de circulation et d’autres dispositifs de détection, et d’intégrer correctement les systèmes de contrôle du trafic, il est prévu que le secteur des solutions maintiendra sa plus grande la taille du marché.

Le matériel et les logiciels des ordinateurs respectent les normes internationales. Le programme simplifie la surveillance et réagit rapidement aux événements. Le guidage d’itinéraire et l’optimisation d’itinéraire sont les techniques les plus largement utilisées. Grâce à l’optimisation des itinéraires, les utilisateurs peuvent sélectionner l’itinéraire le plus pratique et le plus abordable pour leur voyage.

Le segment des systèmes adaptatifs de contrôle du trafic devrait enregistrer une croissance régulière. Il réduit considérablement le temps de trajet et améliore l’efficacité des flux, ce qui réduit la congestion du trafic, en déplaçant progressivement les automobiles à travers les feux verts. Les réponses en temps réel du système adaptatif de contrôle du trafic tiennent compte des modèles de trafic et des mouvements de véhicules des pays en développement.

Il utilise la détection en aval et fournit une interface conviviale pour permettre les opérations quotidiennes. Les données de trafic des carrefours sont intégrées dans un système de trafic central et l’algorithme du système de contrôle de trafic adaptatif génère des phases rouge-vert idéales des feux de circulation pour obtenir la synchronisation vert-vert des carrefours dans toute la région de déploiement.

Emergen Research a segmenté le marché de la gestion du trafic en fonction des composants, des systèmes et des régions :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

matérielles

solutions

des services

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Gestion et contrôle du trafic urbain

Adaptive Système de contrôle du trafic Système

de modélisation prédictive du trafic

Autres

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/1155

Principales informations présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial de la gestion du trafic

Chiffre d’affaires des ventes par principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Gestion du trafic?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie de la gestion du trafic ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Gestion du trafic?

Qui sont les acteurs clés de l’industrie ?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché de la gestion du trafic d’ici 2030?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1155

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-traffic-management-market