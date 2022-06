Marché de la gestion du poids 2022: carte de croissance technologique au fil du temps pour comprendre le taux de croissance de l’industrie

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research intitulé « Rapport sur le marché de la gestion du poids – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel » est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

Le rapport sur le marché de la gestion du poids a été formé avec les expertises appropriées qui utilisent des outils et des techniques établis et inébranlables tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour mener l’étude de recherche. Plusieurs profils d’entreprise inclus dans ce rapport sur la gestion du poids peuvent être très utiles pour prendre toute décision associée aux revenus, à l’importation, à l’exportation et à la consommation. Ce rapport étudie et évalue très attentivement les faits et les chiffres concernant la segmentation du marché et le représente sous forme de graphiques pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final. Ce rapport de marché présente les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2018-2025 pour le marché.

Analyse et taille du marché mondial de la gestion du poids

Avec la prise de conscience croissante parmi les individus de bien paraître et d’être en bonne forme physique, il existe une énorme marge de croissance pour le marché de la gestion du poids. La gestion du poids n’est pas un concept très nouveau et existe sous diverses formes depuis l’Antiquité.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion du poids devrait connaître un TCAC de 8,03 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 217,51 milliards USD en 2021, atteindrait 421,57 milliards USD d’ici 2029. Les « boissons » dominent le segment type du marché de la gestion du poids en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux aliments et boissons hypocaloriques. dans les économies en développement et la population diabétique croissante.

Définition du marché mondial de la gestion du poids

Du nom lui-même, il est clair que la gestion du poids est l’adoption de techniques, d’équipements, de changements de modes de consommation et bien plus encore pour gérer le poids en fonction de la structure corporelle, de la taille et des désirs. Les techniques de gestion du poids suggèrent une gestion du poids en fonction de l’âge, de la taille et du sexe.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion du poids sont :

Atkins Nutritionals, Inc. (États-Unis)

Herbalife Ltd. (États-Unis)

Nutrisystem Ltd. (États-Unis)

Société Kellogg (États-Unis)

Ethicon, Inc. (États-Unis)

Covidien, plc. (NOUS)

Apollo Endosurgery (États-Unis)

Olympus Corporation (Japon)

Weight Watchers International (États-Unis)

Jenny Craig (États-Unis)

eDiets, Inc. (États-Unis)

Gold’s Gym International (États-Unis)

Brunswick Corporation (États-Unis)

Amer Sports (Finlande)

Johnson Health Tech (Taïwan)

Technogym SpA (Italie)

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, la prise de conscience croissante de l’impact négatif de l’obésité sur le corps, la prévalence croissante du diabète, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux avancées technologiques dans le monde entier étendre les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, augmentation du nombre de centres sportifs, de gymnases et d’autres installations de remise en forme, augmentation du taux de pénétration d’Internet, augmentation du nombre de maladies cardiovasculaires et augmentation des dépenses de santé par habitant les soins augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Portée du marché mondial de la gestion du poids

Le marché de la gestion du poids est segmenté en fonction du type, du régime alimentaire, de l’équipement, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Équipement

Prestations de service

Supplément

Sur la base du type, le marché est segmenté en équipements, services et suppléments.

Équipement

Équipement de fitness

Matériel chirurgical

Sur la base des équipements, le marché est segmenté en équipements de fitness et équipements chirurgicaux. L’équipement de conditionnement physique est sous-segmenté en équipement d’entraînement cardiovasculaire, équipement de musculation et autres. L’équipement chirurgical est sous-segmenté en équipement chirurgical, mini-invasif/bariatrique et équipement chirurgical non invasif.

Application

Maintien du poids

Modelage du corps

Les blessures sportives

Procédures esthétiques

Gestion des plaies chroniques

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de la gestion du poids est segmenté en maintien du poids, mise en forme du corps, blessures sportives, procédures esthétiques, gestion des plaies chroniques et autres.

Canal de distribution

Commercialisation à paliers multiples

Grande distribution

Petit commerce de détail

Magasins de santé et de beauté

En ligne

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de la gestion du poids est segmenté en marketing à plusieurs niveaux, grande distribution, petite distribution, magasins de santé et de beauté, en ligne et autres

Utilisateur final

Centres de conditionnement physique et clubs de santé

Services de consultation et centres commerciaux d’amincissement

Programmes de perte de poids en ligne

Centres Minceur

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion du poids est segmenté en centres de fitness et clubs de santé, services de conseil et centres commerciaux de perte de poids, programmes de perte de poids en ligne, centres d’amincissement et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la gestion du poids

Le marché de la gestion du poids est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, régime alimentaire, équipement, application, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion du poids sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Méthodologie de recherche : marché mondial de la gestion du poids

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

