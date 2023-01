Marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord Acteurs mondiaux, dynamique, type de produit, analyse de produit, tendances, segmentation et prévisions

L’augmentation de la prévalence mondiale des maladies chroniques et infectieuses, l’augmentation de la conformité réglementaire dans l’adoption des dossiers médicaux électroniques et l’augmentation des capacités de R&D ont augmenté la valeur marchande de la gestion du cycle des revenus (RCM). . Le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) croîtra à un TCAC d’environ 12,18 % au cours de la période de prévision 2021-2028, selon Data Bridge Market Research. La gestion du cycle des revenus est l’épine dorsale du secteur de la santé pour la gestion des finances des prestataires. La gestion du cycle de revenus est un processus qui facilite le suivi des événements de soins aux patients, de l’inscription et des rendez-vous au paiement final des soldes à l’aide d’un logiciel de facturation médicale.

La numérisation croissante de l’économie, en particulier dans les économies émergentes, une prise de conscience accrue des avantages de la gestion du cycle des revenus, tels que des politiques gouvernementales favorables et un soutien à la croissance grâce à la conformité, un traitement plus rapide des réclamations, des rejets en temps opportun, etc., stimuleront le taux de croissance de le marché. L’augmentation des dépenses consacrées à la construction d’infrastructures médicales et l’augmentation des coûts de gestion et d’exploitation des établissements médicaux stimuleront davantage la croissance de la valeur marchande. La demande croissante de solutions RCM basées sur le cloud en raison du risque accru de maladies chroniques sera également un autre facteur important pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et les flux de revenus locaux et émergents. Chance. Modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, créneau et domaine d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) , consultez Data Link Bridge Market Research pour un résumé des analystes.un. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché de la RCM (gestion du cycle des revenus) en Amérique du Nord

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en fonction du produit, de la fonctionnalité, de l’étape, de la mise en œuvre, du composant et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en solutions intégrées et en solutions autonomes.

Place de marché de la gestion du cycle de revenus (RCM), facturation et codage médicaux, vérification des droits à l’assurance des patients, remise des fonds, dossiers médicaux électroniques (DSE), amélioration des documents cliniques (CDI), etc., selon la fonctionnalité de gestion des réclamations et des refus.

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en front-office, middle-office et back-office par étapes.

Sur la base de la mise en œuvre, le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) a également été segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les hôpitaux , les médecins généralistes, les laboratoires et autres.

Analyse au niveau des pays du marché Gestion du cycle des revenus (RCM)

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en fonction du produit, de la fonctionnalité, de l’étape, de la mise en œuvre, du composant et de l’utilisateur final. Les pays couverts par le rapport de marché Analyse cellulaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en raison de la diffusion de technologies médicales avancées, de l’augmentation du financement des activités de R&D, de la présence de plusieurs grands hôpitaux et systèmes de santé, de la croissance de la population gériatrique et de la demande accrue. Réduire les frais médicaux.

Le segment par pays du rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, l’origine et le volume, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval sont des indicateurs clés qui sont utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, les marques mondiales proposent des analyses prédictives sur les données d’un pays, en tenant compte

Analyse de la part de marché et paysage concurrentiel de la RCM (gestion du cycle de revenu) en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché Gestion du cycle des revenus (RCM) fournit des détails sur les concurrents. Comprend le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue. produits, applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) sont McKesson Corporation, Cerner Corporation., Quest Diagnostics Incorporated., athenahealth, Inc., Allscripts Healthcare, LLC, eClinicalWorks, CareCloud, Inc., SSI Group LLC, GENERAL COMPANY. ELECTRICAL, Epic Systems Corporation., Siemens Healthcare GmbH, Kareo, Inc. Les analystes DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

