Marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) 2022 | Analyse globale de l’industrie par tendances, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance et prévisions d’ici 2028

Le rapport à grande échelle sur la gestion du cycle des revenus met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marché. Le rapport de gestion du cycle aide les entreprises à prendre des décisions supérieures et à améliorer le retour sur investissement (ROI). L’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter ont été analysés dans ce rapport d’étude de marché. Différents types de tableaux et de graphiques sont utilisés dans le rapport, le cas échéant, pour une meilleure compréhension des informations et des données complexes.

Le marché de la gestion du cycle des revenus devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 85,52 milliards USD d’ici 2027 et augmentera à un TCAC de 13,00 % au cours de la période de prévision susmentionnée. .

Téléchargez un échantillon exclusif (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l'impact du COVID-19 sur cette industrie @

Segment de taille du marché de la gestion du cycle de revenus par entreprise, ce rapport couvre:

Allscripts Healthcare, LLC

L’athenahealth, Inc

CareCloud Corporation

Société Cerner

Solutions de santé de conifères, LLC

eClinicalWorks

Epic Systems Corporation

Experian Information Solutions, Inc.

Compagnie générale d’électricité

R1 RCM, Inc.

Solutions de soins de santé GeBBS

McKesson Corporation

Gestion NXGN, LLC

nThrive, Inc

Quest Diagnostics Incorporé

Le groupe SSI, LLC

Segmentation du marché couverte dans le rapport

Par type de produit (RCM intégré, RCM autonome)

Par fonction (réclamation et refus, codage médical et facturation, vérification de l’éligibilité à l’assurance patient, remise des paiements, dossier de santé électronique (Ehr), amélioration de la documentation clinique (Cdi), autre), déploiement (basé sur le Web, sur site, basé sur le cloud )

Par composant (logiciel, services), utilisateur final (hôpitaux, médecins généralistes, laboratoires, autres)

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Italie, Allemagne, France, Espagne, Europe centrale et orientale, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Turquie, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Tendances et dynamiques du marché de la gestion du cycle de revenus:

– Offre et demande (2021-2027)

– Tendances/opportunités/défis actuels

– Segments et sous-segments de marché

– Percées technologiques

– Taille du marché (2021-2027)

– Analyse de la chaîne de valeur et des parties prenantes

– Paysage concurrentiel

Le rapport fournit des informations clés sur la source d’information, le rapport d’activité sur le marché de la gestion du cycle de revenus offre une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et de l’état actuels du marché. Toutes les données et informations recueillies dans ce rapport à des fins de recherche et d’analyse sont représentées sous forme de graphiques, de tableaux ou de tableaux pour une compréhension sensible des utilisateurs. En outre, des échantillons de grande taille ont été utilisés pour la collecte de données dans ce rapport, ce qui répond aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises. Le rapport de recherche commerciale Universal Revenue Cycle Management effectue une recherche de données pertinentes pour les problèmes de marketing dans différents domaines fonctionnels du marketing, notamment le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. L’étude de marché dans ce rapport est effectuée de manière systématique plutôt que de manière aléatoire où l’ensemble du processus est planifié avec un objectif clair. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données ont été utilisées lors de la génération d’un rapport d’analyse de marché exceptionnel sur la gestion du cycle des revenus. Ces recherches marketing sont essentiellement menées à des fins commerciales différentes.

Portée du marché mondial de la gestion du cycle de revenus et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché de la gestion du cycle de revenus est segmenté en RCM intégré et RCM autonome.

Le segment fonctionnel du marché de la gestion du cycle des revenus est segmenté en réclamation et refus, codage et facturation médicaux, vérification de l’éligibilité à l’assurance patient, remise des paiements, dossier de santé électronique (Ehr), amélioration de la documentation clinique (Cdi) et autres.

Basé sur le déploiement, le marché de la gestion du cycle de revenus est divisé en Web, sur site et dans le cloud.

Sur la base des composants, le marché de la gestion du cycle de revenus est segmenté en logiciels et services.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la gestion du cycle des revenus est segmenté en hôpitaux, médecins généralistes, laboratoires et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gestion du cycle de revenus

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus sont Allscripts Healthcare, LLC, The athenahealth, Inc., CareCloud Corporation, Cerner Corporation, Conifer Health Solutions, LLC, eClinicalWorks, Epic Systems Corporation, Experian Information Solutions, Inc., General Electric Company, R1 RCM, Inc., GeBBS Healthcare Solutions, McKesson Corporation, NXGN Management, LLC., nThrive, Inc., Quest Diagnostics Incorporated et The SSI Group, LLC, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

