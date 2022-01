Marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) en Amérique du Nord avec un rapport d’analyse approfondie de l’industrie sur les tendances, les opportunités et les prévisions 2028 | DBMR

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 56,22 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 12,13% dans les prévisions mentionnées ci-dessus. point final. La conformité croissante au mandat réglementaire pour l’adoption des dispositifs DSE/DME contribuera à stimuler la croissance du marché de la gestion du cycle des revenus (RCM).

L’initiative du gouvernement visant à stimuler l’adoption des solutions RCM, la perte de revenus due aux erreurs de facturation et l’amélioration des processus dans les organisations de santé accélérera probablement la croissance du marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la demande croissante de solutions RCM basées sur le cloud et la consolidation croissante entre les fournisseurs proposant des solutions de bout en bout stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les prix élevés et la maintenance coûteuse des solutions RCM entraveront probablement la croissance du marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) sont McKesson Corporation, Cerner Corporation., Quest Diagnostics Incorporated., athenahealth, Inc., Allscripts Healthcare, LLC, eClinicalWorks, CareCloud Corporation., The SSI Group, LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Epic Systems Corporation., Siemens Healthcare GmbH, Kareo, Inc., et parmi d’autres acteurs nationaux et nord-américains. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché :

Marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) en Amérique du Nord, par produit (solutions intégrées, solutions autonomes), fonction (gestion des réclamations et des refus, codage et facturation médicaux, vérification de l’admissibilité à l’assurance des patients, versement des paiements, dossier de santé électronique (DSE), amélioration de la documentation clinique (CDI), Autre), Étape (Front Office, Mid Office, Back Office), Déploiement (basé sur le Web, sur site, basé sur le cloud), Composant (Logiciel, Services), Utilisateur final (Hôpitaux, Médecins généralistes, Laboratoires , Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de la gestion du cycle de revenus (RCM)

Le paysage concurrentiel du marché Gestion du cycle de revenus (RCM) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM).

Portée du marché et taille du marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) en Amérique du Nord

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en fonction du produit, de la fonction, de l’étape, du déploiement et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Basé sur le produit, le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en solutions intégrées, solutions autonomes. Sur la base de la fonction, le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) est segmenté en gestion des réclamations et des refus , codage et facturation médicaux, vérification de l’admissibilité à l’assurance des patients, versement des paiements, dossier de santé électronique (DSE), amélioration de la documentation clinique (CDI) et autres .



Basé sur la scène, le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) est segmenté en front office, mid office et back office.



Sur la base du déploiement, le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux , médecins généralistes, laboratoires et autres .

