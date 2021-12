Marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients affichera un TCAC d’environ 11,06% pour la période de prévision 2021-2028. La demande croissante pour réduire les coûts des soins de santé, l’accent accru mis sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées et les dépenses croissantes pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du nombre de patients marché de la gestion des risques et de la sécurité.

Acteurs majeurs : –

RLDatix., Verge Solutions, LLC, RiskQual., Quantros, Inc., Clarity Group, Inc., Conduent, Inc., Prista Corporation, The Patient Safety Company, Ncontracts., Med-IQ, MetricStream., IQVIA., Health Catalyst ., Smartgate Solutions Ltd., Salus Global Corporation., Covance Inc., Labcorp Drug Development, BD, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

La gestion des risques et la sécurité des patients visent essentiellement à minimiser le risque d’erreurs médicamenteuses, d’erreurs humaines, à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la qualité globale des services de santé. Il s’agit d’une solution logicielle qui offre une visibilité en temps réel sur les processus de qualité et de sécurité.

La recrudescence de la prévalence des infections nosocomiales dans le monde est le principal facteur favorisant la croissance du marché. La focalisation croissante sur les avancées technologiques en matière de soins de santé pour le développement de produits nouveaux et avancés, associée à des initiatives croissantes du gouvernement pour l’amélioration de la sécurité des patients, est un autre déterminant de la croissance du marché. L’augmentation des compétences en recherche et développement et l’augmentation du mode de vie malsain des individus généreront davantage d’opportunités de croissance de marché lucratives.

Cependant, l’hésitation à abandonner les méthodes conventionnelles fera dérailler davantage le taux de croissance du marché. Un scénario de remboursement défavorable dans les économies en développement et sous-développées posera encore plus de défis au marché. Le coût élevé des logiciels et la pénurie de professionnels qualifiés entraveront également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la gestion des risques des patients et de la sécurité fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial de la gestion des risques et de la sécurité des patients et taille du marché

Le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté en fonction des solutions, des composants et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté sur la base de solutions en gestion de la prévention des infections, gestion de la surveillance, gestion des risques, gestion des audits, gestion des réclamations, déclaration des incidents et autres.

Sur la base des composants, le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté en logiciels et services. Le segment logiciel est sous-segmenté en local et cloud. Le segment des services est sous-segmenté en services de conseil et en formation et éducation.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté en hôpitaux, centres de soins de longue durée, centres de soins ambulatoires, pharmacies et autres.

Table des matières – Instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence dans l’industrie par fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils d’entreprise et chiffres clés de l’industrie Affaires

Chapitre 8 Industrie Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats et conclusion de la recherche

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients

Le paysage concurrentiel du marché Gestion des risques et sécurité des patients fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur la gestion des risques des patients et le marché de la sécurité.

Points clés du rapport :

Taille du marché historique et actuel et projection jusqu’en 2028

Tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial des modulateurs de goût

Analysez et prévoyez le marché des modulateurs de goût en fonction de l’application et du type.

Tendances des principaux marchés régionaux et nationaux pour les processus, les dérivés et les applications

Profilage d’entreprise des principaux acteurs qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et l’analyse financière clé

